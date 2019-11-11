Пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи в Актау
Екатерина Елисеева
В Актау мужчина в состояние алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tumba.kz.
По данным источника, инцидент произошел когда бригада возвращалась на станцию, доставив в стационар беременную женщину.
"Происшествие имело место в третьем часу ночи в Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи. Бригада, возвращаясь на подстанцию после очередного вызова, подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, который находился в нетрезвом состоянии. Злоумышленник разбил боковое зеркало заднего вида автомобиля службы "103", – рассказал руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.
Он сообщил, что это вынудило водителя остановиться, и он подвергся нападению со стороны пьяного мужчины. Фельдшер вызвала полицию и только тогда удалось утихомирить нападавшего.
Отмечается, что данный инцидент зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции города Актау. На нарушителя составлен административный протокол по статье 434 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Мелкое хулиганство).
"За это правонарушение ему грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток", – дополнили в Департаменте полиции Мангистауской области.