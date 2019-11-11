Общество
Пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи в Актау
Екатерина Елисеева
В Актау мужчина в состояние алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tumba.kz.

По данным источника, инцидент произошел когда бригада возвращалась на станцию, доставив в стационар беременную женщину.

"Происшествие имело место в третьем часу ночи в Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи. Бригада, возвращаясь на подстанцию после очередного вызова, подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, который находился в нетрезвом состоянии. Злоумышленник разбил боковое зеркало заднего вида автомобиля службы "103", – рассказал руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.

Он сообщил, что это вынудило водителя остановиться, и он подвергся нападению со стороны пьяного мужчины. Фельдшер вызвала полицию и только тогда удалось утихомирить нападавшего.

Отмечается, что данный инцидент зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции города Актау. На нарушителя составлен административный протокол по статье 434 Кодекса об Административных правонарушениях РК (Мелкое хулиганство).

"За это правонарушение ему грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до 10 суток", – дополнили в Департаменте полиции Мангистауской области.



Популярное

Все
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Обман ради квартиры
Созвучие великих
Народный детский хореографический ансамбль «Айгулек» одержал победу на международном конкурсе в Турции
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
«Слышащее государство»: путь к взаимопониманию
В селе Башкуль Бескарагайского района области Абай в предстоящем учебном году негде учиться учащимся десятых и одиннадцатых классов
Шаги к успеху
Зима не за горами
Добро не знает границ
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Тонкости народной дипломатии
Коси, коса, пока роса
В столице прошло событие, которое действительно можно назвать главным событием и лета, и всего года. Ironman – это восхитительно. По уровню зависти, восторга и ненависти
Дороги портит и... ремонт
Воды будет мало. Но вы держитесь
Совет приступает к работе
Айболит в село спешит
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
И ТЭЦ готовы даром передать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
Тайна письма Абая
Почему у трех врачей разный диагноз?
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Слова Абая звучат на венгерском
На ремонт и уголь деньги есть
Избиение девочки помощницей воспитателя попало на видео в детсаду Павлодара
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
На сколько увеличилась численность населения Казахстана – новые данные
Почти в 2 раза подорожал проезд в автобусах Уральска за "наличку"
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве

Читайте также

Общество , Занятость
Ярмарку вакансий для осужденных и безработных провели в Нур…
Общество
О новом порядке выплат компенсации потерпевшим по преступле…
Общество
Останки красноармейца из Казахстана перезахоронят на родине
Общество
Какой будет погода 18-20 августа в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]