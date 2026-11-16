Пьяный пассажир с ножом устроил переполох на авиарейсе в Милан

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На борту рейса easyJet, вылетевшего из международного аэропорта Кефлавик в Исландии и направлявшегося в миланский аэропорт Мальпенса, произошел серьезный инцидент, сообщает Euronews

Пассажир, находившийся в очевидном состоянии алкогольного опьянения и имевший при себе кухонный нож, вызвал тревогу среди других путешественников.

Ситуация потребовала оперативного вмешательства бортпроводников. Несмотря на серьезность потенциальной угрозы, оперативность экипажа позволила избежать более тяжелых последствий для безопасности людей на борту. При этом не было зафиксировано попыток использовать нож для угроз пассажирам или членам экипажа.

Во время захода на посадку в аэропорту Ломбардии члены экипажа немедленно предупредили диспетчеров о критической ситуации. Было сочтено необходимым запросить вмешательство сил правопорядка непосредственно на взлетно-посадочной полосе в момент приземления. Предстоит также прояснить обстоятельства, которые позволили мужчине сесть в самолет с ножом.

К счастью, благодаря безупречному управлению кризисной ситуацией на высоте пострадавших не оказалось и не было заметных последствий для работы аэропорта. Пассажиры смогли безопасно покинуть самолет сразу после того, как воздушное судно завершило предусмотренные процедуры прибытия.

Как сообщает издание La Repubblica, авиакомпания easyJet, к которой обратились за комментарием по поводу произошедшего, подчеркнула свою максимальную жесткость в отношении подобных неприемлемых действий. В официальной ноте перевозчик отметил, что безопасность пассажиров и членов экипажа всегда остается абсолютным приоритетом.

Компания также похвалила профессионализм своего персонала, который проходит специальную подготовку для того, чтобы управлять чрезвычайными ситуациями такого рода быстро и эффективно.