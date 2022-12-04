Пьяный водитель без прав "убил" в ДТП 11-классницу в Актюбинской области

Происшествия

Катал детей на машине в алкогольном опьянении и без прав. 

Фото: Диапазон

Суд вынес приговор виновнику гибели школьницы в Актюбинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.

ДТП произошло  в селе Акжар Хромтауского района. 22-летний местный житель купил у односельчанина в рассрочку автомобиль ВАЗ-2110 с российским учетом.

Сделку купли-продажи стороны не оформляли, покупатель взял ключи, документы на машину и сразу же сел за руль. А до этого выпил бутылку пива. 

На одной из улиц он взял в салон троих одиннадцатиклассников: юношу и двух девушек. 

Водитель летел на скорости до 90 километров в час. В какой-то момент при развороте он нажал на тормоз, машину занесло на встречную полосу, затем она врезалась в телефонный столб и перевернулась. 

Сидевшая на переднем сиденье 11-классница погибла на месте от множественных травм.

Как выяснилось, всего за несколько минут до трагедии водитель попросил пассажира-школьника пересесть назад, уступив место девушке.

Школьник тоже получил тяжкий вред здоровью. Он рассказывал, что машина после столкновения со столбом перевернулась несколько раз. 

За нарушения ПДД, повлекшие тяжкие последствия, водитель оказался на скамье подсудимых. Оказалось, что вождению он никогда не обучался. 

В суде отец погибшей школьницы рассказал, что в тот день дочь вышла погулять с подружками, ее предупредили, чтобы к 10 часам вечера была дома. Но после 10 вечера соседи сообщили, что девочка попала в аварию. Когда он приехал на место, то увидел дочь без признаков жизни на переднем пассажирском сиденье. 

В суде он заявил, что подсудимого прощает, претензий ему не предъявлял.

Суд приговорил виновника гибели школьницы к 3 годам лишения свободы. Также суд постановил лишить его водительских прав на 10 лет, при том, что водительского удостоверения у него и так не было. Срок осужденный отбывать будет в колонии-поселении.

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