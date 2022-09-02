Пьяный водитель без прав ударил 5 автомобилей в Актау – видео

Массовое ДТП устроил пьяный водитель без прав в городе Актау. Момент попал на видео, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

1 сентября около 01:30 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7 автомашин в 19-м микрорайоне Актау.

Пьяный водитель без прав на Toyota Camry, не соблюдая бокового расстояния, столкнулся с тремя стоявшими авто Toyota Prado, Nissan Tiida и Kia Optima.

После этого горе-водитель выехал на дорогу и столкнулся с Honda Odyssey, которая также стояла без движения. Не снижая скорости, нарушитель затем столкнулся с Toyota Land Cruiser, которая по инерции столкнулась с Toyota Camry.

К счастью, пострадавших нет.

На водителя составлен административный протокол по части 6 статьи «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Мужчина по решению суда помещен на 20 суток в специальный приемник управления полиции Актау.

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