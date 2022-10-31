Водитель протаранил остановку и автомобили на стоянке в Астане

В Астане пьяный водитель врезался в остановку и вылетел на стоянку, где повредил 2 машины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

28 октября около 03:30 часов водитель Volkswagen на проспекте Абылай хана, опрокинув машину, повредил чужие авто. Момент ДТП попал в обзор камер видеонаблюдения.

"На записи видно, как автомобиль Volkswagen ночью допустил наезд на остановочную площадку. В результате опрокидывания он врезался в 2 припаркованные автомашины Kia и Daewoo Nexia. Пострадавших в ДТП нет", – говорится в сообщении.

Согласно медицинскому освидетельствованию, 31-летний мужчина находился за рулем в легком алкогольном опьянении.

"В отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 3 статьи "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". Автомашина водворена на коммунальную стоянку. По решению суда нарушитель был подвергнут аресту на 20 суток с лишением права управления транспортным средством на 7 лет", – дополнили в полиции.