Происшествия
Пьяный военный угнал БТР в России
В ночь на 19 августа в российском городе Чите пьяный военнослужащий угнал бронетранспортер из военной части, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Блокнот.ру
".
Как рассказали очевидцы, военный сломал спортивную площадку в одном из жилых районов города, повредил бетонное ограждение.
На поимку угонщика были отправлены пять экипажей полицейских. Погоня за злоумышленником велась до тех пор, пока бронетранспортер не остановился, застряв во время преодоления очередного препятствия.
"Погоня окончилась тем, что БТР завис на каком-то препятствии и остановился. Чтобы вытащить военного, полицейские кувалдой разбили стекло", – рассказывает очевидец произошедшего.
Военнослужащий был задержан сотрудниками ГИБДД.