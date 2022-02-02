Пьяный житель Атырау сообщил полиции о ложном убийстве
Серик Кабдулов
На пульт оператора 102 управления полиции Атырау позвонил неизвестный с сообщением о том, что в одном из домов в микрорайоне Авангард он совершил убийство, передает корреспондент Kazpravda.kz.
При проверке заявления выяснилось, что информация об убийстве оказалась ложной.
"Заключением наркологической экспертизы установлено, что указанный гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. 33-летний мужчина свою вину признал", — рассказали в пресс-службе ДП Атырауской области.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 438 КоАП РК (заведомо ложный вызов спецслужб, заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб) и наложен штраф в размере 91 890 тенге.
В пресс-службе отметили, что с начала года за ложный вызов полиции к административной ответственности привлечено 3 человека. В прошлом году около 60 человек оштрафованы за ложный вызов сотрудников правоохранительных органов.