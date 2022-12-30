Пять бед – один ответ

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О том, как изменятся социальные выплаты в Казахстане с 1 января 2023 года и какие новшества ожидаются, сообщила в интервью генеральный директор АО «Государственный фонд социального страхования» Нурсулу Кемел.

– Нурсулу Мырзагелдыкызы, расскажите о деятельности государственного фонда соцстрахования – одной из ключевых структур, обеспечивающих социальную защиту населения.

– Финансовые ресурсы системы обязательного социального страхования формируются за счет отчислений в размере 3,5% от дохода не менее одной и не более семикратного размера минимальной заработной платы, уплачиваемых работодателями за работников. Также выплаты производят за себя индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой.

Отчисления обеспечивают получение социальных выплат при наступлении пяти видов рисков – утраты трудоспособности, потери кормильца, работы, дохода в связи с беременностью и родами, а также с уходом за ребенком.

– Кому и в каком размере предус­мотрено повышение выплат из ГФСС с 1 января 2023 года?

– Если за работника регулярно поступают соцотчисления, то дополнительно к базовым государственным пособиям выплачивается два вида долгосрочных социальных выплат из фонда. В первом случае – если работник утратил трудоспособность. На период установления степени утраты общей трудоспособнос­ти ему положена социальная выплата, которая производится независимо от продолжения трудовой деятельности.

Вторая долгосрочная социальная выплата на случай потери кормильца выплачивается из ГФСС детям до 18 лет, а в случае их обучения по очной форме – до 23 лет.

Ежегодно около 150 тысяч человек получают указанные выплаты, которые регулярно повышаются. С 1 января 2023 года они будут автоматически увеличены на 8,5%.

Таким образом, совокупный размер выплат у работающих граждан больше, чем у неработающих.

– Какие еще изменения ожидаются в системе обязательного социального страхования?

– Учитывая рост минимальной заработной платы с 2023 года до 70 тысяч тенге, с 1 января 2023 года минимальный размер социальных отчислений в месяц составит 2 450 тенге, а максимальный – 17 150 тенге.

Также будут изменены парамет­ры двух видов социальных выплат. Первое – это социальная выплата по потере работы, которая назначается участнику системы со дня регис­трации в качестве безработного и выплачивается от одного до шести месяцев в зависимости от трудового стажа. Ее размер зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчис­ления, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода. Со следующего года коэффициент замещения дохода увеличится до 45%, что приведет к росту размера социальной выплаты в среднем на 13%.

Следует отметить, что действую­щим получателям по состоянию на 1 января 2023 года будет автоматически произведен единовременный перерасчет с применением коэффициента 45%.

В целом в 2023 году ожидается, что данный вид выплаты получат около 117 тысяч казахстанцев на сумму 30 миллиардов тенге.

Второе изменение коснется социальной выплаты по уходу за ребенком. Сегодня она назначается до достижения ребенком возраста одного года, а с 1 января 2023 года продолжительность выплаты продлевается до полутора лет. Ее размер составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производись социальные отчисления за последние два года.

Действующим получателям, чьи дети были рождены в 2022 году, выплата будет продлена автоматически.

Данная социальная поддержка коснется около 500 тысяч человек в следующем году.

Хотелось бы подчеркнуть, что перерасчет, повышение и продление выплат производятся в автоматизированном режиме, то есть получателям не нужно предоставлять дополнительные документы.

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