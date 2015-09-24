Свежий выпуск Пять часов: режим – оперативный Лаура ТУСУПБЕКОВА

Более 5 часов длилось пленарное заседание. И это было обусловлено не только количеством пунктов повестки заседания, коих было 36, но и важностью рассмотренных законопроектов. Среди них – «О сельскохозяйственной кооперации», «О государственно-частном партнерстве», «Об обязательном социальном медицинском страховании», поправки в Земельный кодекс и по вопросам социальной защиты населения.

На создание условий для объединения мелких фермерских хозяйств в крупные сельхозкооперативы нацелен проект Закона «О сельскохозяйственной кооперации», а также сопутствующие поправки. По словам представлявшего законопроект министра сельского хозяйства Асылжана Мамытбекова, сегодня одной из проблем агропромышленного комплекса является мелкотоварность. Согласно статистике, в 2014 году на долю личных подсобных хозяйств приходилось 45,7% валовой сельхозпродукции, на долю крестьянских и фермерских хозяйств – 31,1%, сельхозпредприятий – 23,2%.Отвечая на вопросы депутатов о том, как сегодня регулируется процедура объединения мелких хозяйств в кооперативы, глава Минсельхоза отметил, что регулирующие данные процессы 5 законов не отвечают современным требованиям и не способствуют кооперации.

В числе препятствий к эффективному и активному объединению фермеров А. Мамытбеков назвал отсутствие возможности распределения прибыли, избыточное нормативно-правовое регулирование, отсутствие мер господдержки в виде специальных налоговых режимов и мер господдержки. Одобренный депутатами законопроект как раз призван решить данные проблемы. Так, им закрепляются основные принципы кооперации, такие как добровольность участия в кооперативе, взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды, демократичность управления, основанная на равноправии членов кооператива: один член – один голос. А для возможности вступления в кооператив юридических лиц закрепляется положение о необязательности личного трудового участия для членов кооператива.

– Мы будем отдавать приоритет по оказанию мер господдержки прежде всего объединениям фермеров, которые будут объединяться в кооперативы, – сказал А. Мамытбеков.

Поправки в Земельный кодекс также нашли поддержку депутатского корпуса. Изменения призваны улучшить условия аренды земель для аграриев. По словам представлявшего законопроект министра национальной экономики Ерболата Досаева, на сегодня земля не стала полноценным рыночным инструментом и ликвидным активом сельского хозяйства. Подавляющая часть земли – 98,8% – находится в долгосрочной аренде и только 1,2% земель – в частной собственности.

– Государственные земли запаса сельхозназначения остаются не вовлеченными в рыночный оборот. С другой стороны, не все нынешние арендаторы используют земли добросовестно: не соблюдаются требования по рациональному использованию, не внедряются современные технологии по возделыванию земель. Этому способствует и низкая арендная плата за землю, – описал картину Е. Досаев.

Между тем депутаты считают, что причиной сложившейся ситуации является отсутствие в ведомстве Е. Досаева комплексного подхода к распределению земельными ресурсами.

– Мы уже 10 лет о земле говорим. Принимаем целый каскад законов, а порядка на земле становится все меньше и меньше. Земля – это источник благополучия народа. Этого мы не должны забывать. А она сейчас стала источником для наживы отдельных лиц, которые взяли в пользование лучшие земли, – считает, в частности, депутат Владислав Косарев.

В свою очередь Е. Досаев пояснил, что основной целью представленного законопроекта является обеспечение эффективного и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения путем внедрения механизмов по передаче их в частную собственность. Все эти меры должны создать необходимые условия для введения в полноценный рыночный оборот земель сельхозназначения, повысить ответственность и мотивацию землепользователей по рациональному использованию земельных ресурсов.

Проект Закона «О государственно-частном партнерстве» и сопутствующие поправки в первом чтении также были одобрены палатой. Нововведения значительно расширят сферу деятельности института государственно-частного партнерства.

– Мы решили, что ГЧП должно участвовать во всех сферах, где есть экономическая активность, – заметил Е.Досаев.

Законопроектом предлагается урегулирование круга участников и сфер применения ГЧП, расширение контрактных форм ГЧП, урегулирование вопросов институционального ГЧП, определение структуры договоров ГЧП, внедрение частной финансовой инициативы, определение форм участия субъектов квазигосударственного сектора в ГЧП проектах.

Министр подчеркнул, что наряду с базовыми сферами, такими как образование, здравоохранение и строительство автодорог, законопроект предполагает развитие ГЧП во всех отраслях и сферах экономики. Запрет устанавливается только по отдельным объектам соответствующим Указом Главы государства, например, особо охраняемые природные территории, водохозяйственные сооружения, имеющие особое стратегическое значение. Предусмотрены также меры господдержки для всех проектов, реализуемых на основе ГЧП.

В ходе обсуждения депутатов заинтересовало использование института ГЧП в социальном секторе, в первую очередь в строительстве объектов соцкультбыта. Народные избранники считают, что в условиях кризиса вряд ли бизнес будет гореть желанием строить детские сады. Министр, однако, не согласился с высказанным предположением.

– В условиях нехватки бюджетных инвестиций, наоборот, мы считаем, что именно государственно-частное партнерство является одним из лучших способов решения проблем в социальной сфере. Как показывает практика, в условиях, когда у нас были достаточно большие вложения бюджета, то у нас ни регионы, ни центральные органы не очень интересовались развитием самого государственно-частного партнерства. Сегодня мы заложили нормы, что частный бизнес будет иметь право инициировать создание такого ГЧП, – отметил он.

В первом чтении депутаты также одобрили проект поправок по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц. Согласно документу, всеобщее декларирование населения в Казахстане стартует в 2020 году, а с 2017 года показывать свои доходы обяжут депутатов, судей, государственных служащих, их супругов, а также персонал национальных компаний и работников государственных предприятий.

Также палата дала «добро» на внесение изменений и дополнений в Закон «О выборах в РК» в первом чтении.

Одобрили в первом чтении депутаты также проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам амнистии граждан РК, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией имущества». Министр финансов Бахыт Султанов, представляя законопроект, пояснил, что вносимыми поправками предусматриваются конкретизация и ужесточение норм уголовного законодательства вплоть до уголовной ответственности в части дополнительной защиты от неправомерных действий сотрудников правоохранительных, других государственных органов, банков и иных организаций. Также исключается возможность использования в качестве доказательств по уголовному делу информации, полученной в ходе легализации. В налоговое законодательство включается норма о запрете представления сведений и информации о налогоплательщике, полученных органами государственных доходов в процессе проведения легализации имущества. В банковском законодательстве закрепляется положение о предоставлении информации о легализованных деньгах правоохранительным органам исключительно с санкции Генерального прокурора или его заместителей. Упрощается и собственно порядок легализации.

Предусматривающий компенсации вкладчикам депозитов в тенге в связи с повышением курса доллара законопроект одобрил Мажилис. Поправки в законодательство по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций Национального банка РК депутаты одобрили в первом чтении.

Также вносятся поправки для урегулирования вопросов, связанных с неплатежеспособным заемщиком, устанавливается запрет на требования вознаграждения, неустойки, начисленной после 180 дней просрочки обязательств по договору ипотечного и жилищного займа. Кроме того, законопроектом устанавливается предельный размер неустойки, штрафа при нарушении обязательств по займу.

Мажилис в двух чтениях одобрил законодательные поправки по вопросам соцзащиты населения, деятельности НПО, а также нововведения в связи со вступлением Казахстана в ВТО. Предлагаемые изменения по вопросам соцзащиты населения позволят увеличить размер базовых государственных соцпособий на ныне получаемую сумму специального госпособия.

Поддержали депутаты и проект Закона «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» с сопутствующими поправками. Также на пленарном заседании палаты одобрены поправки в Конституционный закон «О государственных символах Республики Казахстан» и по вопросам электроэнергетики.

«Добро» палаты в первом чтении получил проект правительственного закона с сопутствующими поправками об обязательном социальном медстраховании. Будет создан фонд социального медицинского страхования, учредителем и единственным акционером которого выступит Правительство РК. В рамках обязательного соцмедстрахования всем гражданам республики и оралманам будет предоставляться гарантированный объем бесплатной медпомощи, финансируемый за счет ежегодного внесения средств республиканского бюджета, отчислений работодателей, взносов граждан в фонд. Освобождаются от уплаты взносов в фонд граждане и оралманы, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

Говоря о законопроекте, министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова отметила, что в течение 3 лет ведомство проводило работу совместно с экспертами Всемирного банка. Были изучены модели более 57 стран. Для нашей страны с учетом специфики была определена своя казахстанская модель.

Во втором чтении палата одобрила проект закона с сопутствующими поправками о госаудите и финконтроле, проект Предпринимательского кодекса, а также законодательные новшества по вопросам культуры и историко-культурного наследия. Мажилис также согласился с поправками Сената относительно проекта ГПК и сопутствующих ему новшеств. Таким образом закон считается принятым Парламентом.

На пленарном заседании депутаты одобрили и ряд ратификационных законопроектов. Это Протокол о присоединении Казахстана к Маррокешскому соглашению об учреждении ВТО, а также Соглашение между правительствами государств – участников ШОС о создании благоприятных условий для международных автоперевозок, Соглашение между Казахстаном и Китаем о режиме казахстанско-китайской госграницы, а также соглашение о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В пакет входят также договоры Казахстана с Венгрией и Монако о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

На пленарном заседании палата избрала депутата Абая Тасбулатова на должность заместителя председателя Мажилиса.