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Сегодня в 03:44 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Бостандыкском районе Алматы.

"На месте происшествия обнаружены тела пяти человек, среди них - один несовершеннолетний. Первое подразделение ДЧС прибыло на место через четыре минуты после поступления вызова. По прибытии жилой дом был охвачен огнем, наблюдалось интенсивное открытое горение", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Пожар полностью ликвидирован в 04:42 час. К тушению были привлечены силы и средства ДЧС порядка 35 человек личного состава и девять единиц техники.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.