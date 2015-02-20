Происшествия
Пять человек погибли при взрыве магазина пиротехники в Китае
Три ребенка и двое взрослых погибли, еще три человека получили ранения в восточно-китайской провинции Чжэцзян в результате возгорания и взрыва фейерверков, складированных у магазина по торговле праздничной пиротехникой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на www.mk.ru.

Как сообщается, инцидент произошел накануне, в первый день Нового года по традиционному китайскому календарю, в городе Юнкан.

По результатам предварительного расследования, причиной происшествия стала попытка владельца магазина запустить один из фейерверков, однако при этом произошло возгорание и взрыв других пиротехнических изделий, которые он складировал на улице у своей лавки.

Прибывшие по вызову на место происшествия пожарные ликвидировали последствия взрыва и оказали помощь пострадавшим. Владелец магазина задержан полицией. Расследование причин и обстоятельств происшествия продолжается.

Магазин фейерверков площадью около 30 кв. м. был на расположен на первом этаже жилого четырехэтажного дома.

"Массовое использование различных петард и фейерверков является непременным атрибутом празднования в Китае Нового года по традиционному лунному календарю. Однако сложившаяся на протяжении многих веков традиция часто приводит к различным травмам и даже летальным исходам. Ранее китайское телевидение сообщило, в частности, что в Пекине в первую новогоднюю ночь в этом году более двух десятков человек обратились за неотложной помощью из-за полученных серьезных травм от петард и фейерверков", – отмечается в распространенной информации.

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