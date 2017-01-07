Пять человек погибли во время стрельбы в аэропорту Флориды
Ксения Воронина
В аэропорту Форт-Лодердейл (Флорида) бывший военный открыл стрельбу. В результате погибли 5 человек, еще 37 человек пострадали из-за давки. Об этом в своем Twitter сообщает офис шерифа округа Броуард, передает Kazpravda.kz.
This is a fluid situation. 5 dead. 8 initially injured. 37 others injured after incident. All injured taken to BHMC & Memorial Regional. — Broward Sheriff (@browardsheriff) January 7, 2017
"Пятеро мертвы. 8 человек получили ранения в самом начале. Еще 37 пострадали после инцидента. Все пострадавшие госпитализированы в BHMC & Memorial Regional", – говорится в сообщении.
Отметим, что многие находившиеся в аэропорту пострадали в результате давки.
Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл произошла днем 6 января, по местному времени.
По сообщениям американских СМИ, преступник задержан. Им оказался бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, бывший участник военных операций США в Ираке.