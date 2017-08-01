Пять человек утонули за сутки в Казахстане

Закон и Порядок
За истекшие сутки на водоемах страны утонули 5 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслана Иманкулова.

Трагедии произошли в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Павлодарской областях.

В одном из случаев – в Павлодарской области на реке Иртыш – во время купания утонул ребенок 2008 года рождения.

Ранее Иманкулов сообщил, что с начала купального периода в Казахстане утонули 218 человек, в том числе 77 детей. Спасены 395 человек, в том числе 71 ребенок. С начала года на водоемах страны утонул 271 человек, в том числе 101 ребенок.

Популярное

Все
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
«Елимай» заряжен на победу
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Миллионные долги по отпускам накопила поликлиника в Акмолин…
Теневой оборот ГСМ: контрабанду на 60 млн тенге изъяли в Ка…
Полицейских робот-собак внедрили для обеспечения безопаснос…
Крупный инвестпроект пытались сорвать в Акмолинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]