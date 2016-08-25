Пять гектаров дикорастущей конопли обнаружили в Уральской области

Фото с сайта psyplants.info
Наряд пограничной заставы "Аксай" Уральского пограничного отряда в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Кокнар" обнаружил поле дикорастущей конопли, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Поле обнаружено в 5 километрах от населенного пункта Жарсуат, его площадь составила около 5 гектаров.
В этот же день казахстанские пограничники задержали проводника вагона поезда сообщением Бишкек – Москва. В вагоне №1 служебная собака помогла обнаружить 3 кг марихуаны, спрятанные в емкости с медом.
А на казахстанско-китайской границе пресечен провоз незадекларированной денежной суммы. 37-летняя гражданка Казахстана пыталась провезти $9 990 и 232 тысячи тенге.
По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.