Пять гектаров дикорастущей конопли обнаружили в Уральской области

Происшествия
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта psyplants.info
Наряд пограничной заставы "Аксай" Уральского пограничного отряда в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Кокнар" обнаружил поле дикорастущей конопли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Поле обнаружено в 5 километрах от населенного пункта Жарсуат, его площадь составила около 5 гектаров.

В этот же день казахстанские пограничники задержали проводника вагона поезда сообщением Бишкек – Москва. В вагоне №1 служебная собака помогла обнаружить 3 кг марихуаны, спрятанные в емкости с медом.

А на казахстанско-китайской границе пресечен провоз незадекларированной денежной суммы. 37-летняя гражданка Казахстана пыталась провезти $9 990 и 232 тысячи тенге.

По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.

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