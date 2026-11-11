Пять источников генерации для Атырау

Проекты
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырауском регионе до 2030 года планируется ввести в строй пять энерго­генерирующих объектов, общая мощность которых составит 1 290 МВт. По словам руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Айдулата Кенжебекова, данные проектные инициативы жизненно необходимы, так как существующая генерирующая мощность области составляет 1 266 МВт. Намечаемый же запуск ряда крупных промышленных предприятий дополнительно увеличит нагрузку на энергосис­тему. Чтобы покрыть растущий энергодефицит, местные власти разработали план развития электро­энергетики до 2034 года.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Айдулата Кенжебекова, до 2030 года предусмотрены строительство парогазовых установок ТОО «Sterna Power» и «Hualin Energy Ltd» мощностью по 250 МВт, расширение Атыраус­кой ТЭЦ на 210 МВт, строительство парогазовой электростанции ТОО «KUS» мощностью 330 МВт и ветряной электростанции ТОО «Батыс Каспий Энерго» мощнос­тью 250 МВт. В совокупности эти проекты должны добавить региону 1 290 МВт генерирующих мощностей.

Необходимость расширения генерации подтверждается статистикой. По данным АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC», в 2025 году потребление электроэнергии в Атырауской области выросло на 24,7%, или более чем на два миллиарда киловатт-часов! Это самый высокий показатель роста среди регионов Казахстана. Увеличение потреб­ления электроэнергии почти на четверть за один год ставит воп­рос о готовности региональной инфраструктуры к подобным вызовам. Для Атырауской облас­ти, где сосредоточены крупные нефтегазовые предприятия и в стадии осуществления находятся новые промышленные проекты, надежность энергоснабжения имеет особое значение.

По оценкам отраслевых экспертов, дополнительная нагрузка на энергосистему ожидается после запуска новых нефтехимических производств. Как отметил аким области Болат Акчулаков, посещая строящийся полиэтиленовый завод «Силлено», недостаток в регионе собственных энергоресурсов может создать серьезные проблемы после запуска производства, поскольку закупка электроэнергии извне обходится недешево. Завод по выпуску полиэтилена будет одним из крупнейших газохимичес­ких производств Казахстана. Его проект­ная мощность – 1,25 млн тонн полиэтилена ежегодно.

– Параллельно с АО «KEGOC» ведется работа по строительству линии электропередачи напряжением 500 киловольт протяженностью 604,3 километра. Она призва­на соеди­нить Западную зону с Единой электроэнергетической системой Казахстана. Завершение проекта запланировано на 2027 год, – сообщил Айдулат Кенжебеков.

Отдельная проблема – электроснабжение девяти населенных пунктов Азгирской зоны Курмангазинского района, которые до сих пор получают электричество из Российской Федерации. Власти рассматривают два варианта обеспечения их собственным источником электроэнергии: строительство газопоршневой электростанции либо прокладку линии электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 205 км.

В целом ситуация с энергетичес­кой безопасностью в республике вызывает обеспокоенность. Казахстан должен к 2029 году выйти на устойчивый профицит электро­энергии. Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в Послании народу Казахстана. По словам Президента, обеспеченность электроэнергией стала одним из основных факторов конкурентоспособности и экономического суверенитета.

Казахстан сейчас производит около 123 млрд кВт·ч электро­энергии, однако этого объема уже недостаточно с учетом развития промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, цифровизации и будущего ввода в эксплуатацию ЦОДов – центров обработки данных.

– Этот объем производимой электроэнергии катастрофически недостаточен, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В связи с этим Президент поставил стратегическую задачу – к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита. Для достижения намеченной цели, по словам Главы государства, необходимо строить новые и модернизировать действующие электростанции и линии электропередачи, развивать «чистую» угольную генерацию и возобновляемую энергетику, прежде всего, солнечные электростанции. Правительству также поручено обновить единый долгосрочный энергетический баланс республики, рассчитанный на период до 2035 года.

#Атырау #энергетика #ЖКХ #генерация

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