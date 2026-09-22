Пять казахстанских отелей впервые в истории получили «ключи» MICHELIN

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MICHELIN Guide обнародовал глобальный список лучших отелей мира — MICHELIN Key Selection 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Kazakh Tourism

Казахстан впервые в истории вошел в географию гида: отечественные отели были впервые включены в каталог рекомендаций и отмечены престижной наградой MICHELIN Key.

Награда MICHELIN Key является официальным эквивалентом кулинарных «Звезд Мишлен» в гостиничной индустрии.

По итогам независимых анонимных инспекций знак отличия One MICHELIN Key («Один ключ Мишлен») получили 5 отелей Казахстана:

· The Veil Hotel (г. Астана)

· The St. Regis Astana (г. Астана)

· The Ritz-Carlton, Astana (г. Астана)

· The Ritz-Carlton, Almaty (г. Алматы)

· Tenir Eco Hotel (г. Алматы)

В общую категорию рекомендаций MICHELIN Guide впервые вошли еще 9 отелей Казахстана. В их числе: Sheraton Astana Hotel, Swissôtel Wellness Resort Alatau Almaty, Qazaq Auyl Eco Hotel, Qazaq Garden, Donatello Premium Almaty, Radisson Blu Hotel Almaty Airport, Zvezdnaya Eco-Hotel, YURTA Boutique Hotel и Medina Palace Hotel.

Эксперты MICHELIN отдельно выделили Казахстан, подчеркнув растущую привлекательность страны на мировой туристской карте:

«Первый «Ключ Мишлен» — это праздник. Это также приглашение для путешественников взглянуть за пределы самых устоявшихся мировых направлений. От отдаленного сафари в Ботсване до архитектурной жемчужины в столице Казахстана — отели этих пяти стран предлагают совершенно разные причины для путешествий и дают представление о том, что наши инспекторы открывают за пределами привычной туристской карты».

Включение казахстанских отелей в престижный каталог MICHELIN Guide является результатом системного развития туристской инфраструктуры и повышения стандартов гостеприимства в стране.

Это признание способствует укреплению позиции Казахстана на мировой карте премиального туризма и повышению привлекательности страны для иностранных путешественников.

Награда MICHELIN Key учреждена в 2024 году для независимой оценки гостиничного сектора с использованием тех же высоких стандартов и строгой методологии, что применяются к ресторанам с 1900 года.

Оценка объектов проводится анонимными инспекторами на основе пяти универсальных критериев: способности отеля открывать гостю регион пребывания, высокого качества архитектуры и дизайна интерьера, стабильности сервиса и комфорта, соответствия стоимости проживания полученному опыту, а также индивидуальности, отражающей уникальный характер и аутентичность объекта.

Категория One MICHELIN Key («Особый отдых») обозначает отели, обладающие собственным характером и обеспечивающие уровень гостеприимства выше стандартных отраслевых показателей в своем сегменте.