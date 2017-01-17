​Пять кухонь на выбор

Во время соревнований в Алматы питание будет организовано для спортсменов и членов официальных делегаций, технических делегатов FISU, международных технических специалистов (ITOs), национальных технических специалистов (NTOs), волонтеров, представителей СМИ, медицинского персонала, организационного комитета, FISU Family и других категорий аккредитованных лиц. В Атлетической деревне будут работать столовые на тысячу посадочных мест, которые порадуют наших гостей большим выбором продуктов питания и блюд. Среди них – казахская национальная, европейская средиземноморская, азиатская, вегетарианская, а также кухня халал.

Волонтерам Универсиады питание будет предоставлено в виде ланч-боксов. На каждом объекте в коммерческой зоне будет также организовано питание для зрителей и болельщиков.