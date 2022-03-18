Пять лет крали деньги с банковской карты пенсионерки-инвалида в Карагандинской области

Сельчанка 5 лет похищала деньги с банковской карты пенсионерки в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

14 марта в отдел полиции Осакаровского района Карагандинской области обратилась 71-летняя жительница одного из населенных пунктов. Пенсионерка сообщила, что некто похитил банковскую карту, на которую поступали пенсионные начисления.

Полицейские установили, что к краже причастна 65-летняя односельчанка потерпевшей. Пенсионерка проживает одна и является инвалидом. Подозреваемая вызвалась оказывать ей помощь. При этом прибрала к рукам банковскую карту пенсионерки, с которой с 2017 года по декабрь 2021 года снимала все поступающие деньги и использовала их в собственных целях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

В настоящее время полицейские устанавливают сумму ущерба, который подозреваемая нанесла пенсионерке.