Пять лет проведут в тюрьме за организацию финпирамиды две жительницы Нур-Султана

Жительницы города Нур-Султана организовали финансовую пирамиду, обманув 2 тысячи граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Столичный департамент АФМ завершил уголовное дело в отношении Р.Ж. Ахымбековой и К.Ж. Елеукеновой по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

«Через WhatsApp и Telegram-чаты под названием «Астана Раушан касса айналымы» они вовлекли около 2 тысяч вкладчиков для получения денежных средств

Суд №2 района Сарыарка столицы приговорил создателя и руководителя финпирамиды к пяти годам лишения свободы каждую. Также суд лишил обеих права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег граждан и инвестиций, сроком на пять лет. За 198 потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков», – рассказали в ведомстве.

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

«Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые либо близкие, просим обратиться в агентство. Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478», – призвали в ведомстве.