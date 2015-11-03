Пять лет в колонии проведет костанаец за смертельный наезд на подростка

Виновник трагического ДТП в Костанае приговорен к пяти годам колонии общего режима за наезд на подростка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Костанайские новости"
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Напомним, 25 июля Вячеслав Девин сбил 13-летнего
Алишера Саматова. Превысив скоростной режим, водитель не справился с рулевым управлением. Его машину развернуло, выбросило на тротуар, и там задней частью машины он сбил подростка. Ребенка вдавило в бетонный забор. Он скончался на месте. Экспертизы позже установили, что Девин в момент совершения ДТП находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, а скорость была превышена до 103 км/ч.
Обвинение просило наказать Девина и за причинение вреда представителю власти. Когда его везли в служебной машине, мужчина пытался, размахивая перочинным ножом, принудить полицейских дать ему возможность попрощаться со своими детьми. И, по версии следствия, ранил сотрудника полиции. Однако суд посчитал этот эпизод недоказанным. И назначил наказание лишь по факту ДТП, повлекшего смерть подростка. Кроме того, Девин должен заплатить семье мальчика полтора миллиона тенге морального ущерба.