Пять медалей завоевал Казахстан на Азиаде в минувший выходной

В копилку РК добавились золотая, две серебряные и две бронзовые медали

Фото: НОК РК

27 сентября на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония) завершился очередной соревновательный день. Сборная Казахстана завоевала пять медалей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

На первую ступень пьедестала поднялась мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах. Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов дошли до финала командного турнира, где встретились со сборной Южной Кореи. Напряжённый поединок завершился победой Казахстана со счётом 43:42.

Серебряным призёром в лёгкой атлетике стала Нора Джеруто. В финале бега на 3000 метров с препятствиями представительница Казахстана показала результат 9 минут 06,82 секунды. Победу одержала Винфред Яви из Бахрейна, третьей стала Парул Чаудхари из Индии.

Ещё одно "серебро" Казахстану принесла Аянат Жумагали. В соревнованиях по тяжёлой атлетике в весовой категории до 77 килограммов она подняла 109 килограммов в рывке и 137 килограммов в толчке. С результатом 246 килограммов в сумме двоеборья казахстанка заняла второе место.

Бронзовым призёром Азиатских игр стал Ерлан Тасмагамбетов. В суперфинале соревнований по батутной гимнастике казахстанец набрал 54,69 балла и занял третье место.

Ещё одну бронзу Казахстану принесли Наргиза Болатова и Ясмин Туякова. По итогам технической и произвольной программ в соревнованиях дуэтов по артистическому плаванию казахстанки набрали 565,7326 балла и заняли третье место.

В женских соревнованиях по батутной гимнастике Виктория Бутолина дошла до суперфинала. Казахстанка получила 52,15 балла и остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. В боксе Айбек Оралбай вышел в полуфинал весовой категории свыше 90 килограммов и гарантировал Казахстану как минимум бронзовую медаль. В четвертьфинале он победил Мырзакира Кошалиева из Кыргызстана.

В водном поло мужская сборная Казахстана одержала первую победу на турнире. После поражения от Японии в стартовом матче команда обыграла Гонконг со счётом 29:15.

Стоит отметить, что в спортивной ходьбе на марафонской дистанции первой финиш пересекла казахстанка Ясмина Токсанбаева. Однако позже был подан протест относительно использовавшихся ею кроссовок и их соответствия требованиям World Athletics к разрешённой обуви. В настоящее время этот вопрос рассматривает Международная федерация лёгкой атлетики, после чего будет принято решение.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Казахстана 40 медалей: 9 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая. Результат Ясмины Токсанбаевой в общее количество наград пока не включён. В общекомандном зачёте Казахстан занимает пятое место.