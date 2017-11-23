Пять медалей завоевали казахстанские боксерши на ЧМ среди молодежи

В индийском Гувахати определено число полуфиналисток из разных стран молодежного чемпионата мира по боксу, которые и поделят между собой все комплекты наград, сообщает sports.kz
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Так, Индия возьмет 7 медалей, Россия – 6, Казахстан – 5, Китай, Англия, Ирландия, Япония, США, Турция – по 2, у Австралии, Тайбэя, Германии, Италии, Южной Кореи, Монголии, Польши, Таиланда, Украины и Вьетнама – по 1 медали.
Из 10 казахстанских спортсменок до полуфинала дошли пятеро: Жансая Абдраимова (51), которой в следующем бою 24 ноября нужно выстоять против хозяйки ринга Джиоти, Дине Исламбековой (+81) в полуфинале предстоит встретиться с индийской спортсменкой Нехой Ядав. Готовятся к полуфинальным боям 25 ноября Жазира Уракбаева (48), Жансая Балтабекова (60) и Арайлым Бегдильда (81).