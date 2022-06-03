Пять миллионов тенге "заработала" аферистка на двух доверчивых казахстанках

Полицейскими Туркестанской области задержана аферистка, выманившая крупную сумму денег у доверчивых граждан под предлогом помощи в получении безвозмездных субсидий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением о мошенничестве обратились две местные жительницы. Потерпевшие пояснили, что малознакомая женщина обещала помочь им в получении безвозмездных субсидий по госпрограмме. Войдя в доверие, мошенница выманила у одной 2,6 млн тенге, а у другой – 2,2 млн тенге, а затем скрылась. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского РОП задержали подозреваемую. Полученные обманным путем деньги аферистка потратила на личные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

