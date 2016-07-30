Пять миллионов за ущерб

«Казправда» уже сообщала, что мать погибшего по вине врачей 4-летнего мальчика Зауреш Дюсембина обратилась в Костанайский городской суд с иском к управлению здравоохранения области, Костанайскому областному противотуберкулезному диспансеру о взыскании суммы морального вреда, причиненного уголовным правонарушением. Вкратце суть дела такова.

В 2010 году ее сын поступил для дообследования и лечения в легочное отделение Костанайского областного противотуберкулезного диспансера. В процессе лечения возникли осложнения, на фоне которых состояние мальчика ухудшилось, и впоследствии ребенок умер.

Со стороны медицинских работников имело место невнимательное отношение к пациенту, которое и привело к трагическому исходу. Вина врачей доказана в полном объеме. Приговором суда № 2 Костаная они признаны виновными по ст. 114, ч. 4, УК РК в «ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем причинение смерти пациенту». На сегодня приговор вступил в законную силу.

Со слов матери, она добивалась справедливости, поведение врачей вызывало у нее унижение и гнев. Потеря ребенка отрицательно повлия­ла на ее общее психоэмоциональное состояние. Гражданка Дюсембина просила суд взыскать с ответчиков в счет возмещения морального вреда 10 млн тенге.

По результатам рассмотрения суд удовлетворил исковые требования истицы частично и взыскал с областного противотуберкулезного диспансера моральный ущерб в размере 5 млн тенге, а также оплату за расходы представителя истицы.