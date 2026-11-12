Пять новых детских больниц на 1000 коек построят в Казахстане

Здравоохранение

Новые медицинские учреждения появятся в Атырау, Актобе, Алматы, Шымкенте и Каскелене, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав

Это позволит тысячам детей получать специализированную медицинскую помощь ближе к дому, без необходимости выезжать на лечение в другие регионы.

Каждая из пяти больниц будет рассчитана на 200 коек. Реализация проектов направлена на повышение доступности качественной медицинской помощи детям и развитие современной медицинской инфраструктуры в регионах.

Вопросы строительства новых больниц обсудили на встрече вице-министра здравоохранения Тимура Муратова с представителями Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

В ходе встречи вице-министр подчеркнул важность развития региональной детской медицины и создания условий для получения специализированной помощи по месту проживания.

«Наша главная задача - сделать качественную медицинскую помощь доступной каждому ребёнку независимо от того, где он живёт. Новые больницы позволят расширить возможности регионов и создать более комфортные условия для лечения детей», - отметил Тимур Муратов.

Кроме того, в Алматы рассматривается строительство республиканского научного детского госпиталя на 500 коек. Он станет дополнительным звеном в развитии специализированной детской медицинской помощи.

«Мы также рассматриваем строительство в Алматы республиканского научного детского госпиталя на 500 коек и прорабатываем возможности партнёрства с вами», - сообщил вице-министр.

В настоящее время Министерство здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами ведёт подготовительную работу по реализации проектов, включая проработку проектной документации и финансовых механизмов.

Отдельное внимание уделено проекту технической помощи HOPE, направленному на совершенствование планирования и организации медицинской помощи в Казахстане.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по подготовке инвестиционной программы и определению дальнейших этапов её реализации.

#Казахстан #дети #больницы

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