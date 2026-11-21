В Национальной академической библиотеке Казахстана представили научные исследования и литературные произведения зарубежных соотечественников

Фото: МИД РК

В Национальной академической библиотеке Казахстана в Астане состоялась презентация пяти новых книг международной серии «Ұлы Дала». Издания знакомят читателей с научными исследованиями и литературным творчеством казахов, проживающих за пределами страны, передает Kazpravda.kz.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, Союза писателей Казахстана, авторы книг, государственные и общественные деятели, а также студенты столичных вузов.

Проект «Ұлы Дала» направлен на сохранение и популяризацию литературного и научного наследия зарубежных соотечественников. За последние три года в рамках серии опубликовано 28 книг.

В числе новых изданий — исследования исторической памяти казахов Монголии, материалы об истории казахской общины Республики Алтай, а также литературные произведения и поэтическое наследие казахов Узбекистана и Китая.

Книги позволяют казахстанским читателям познакомиться с историей и культурой соотечественников, живущих за рубежом, а также с их вкладом в развитие казахской литературы и науки.

Президент фонда «Отандастар» Ырыскали Дауренбек отметил, что проект соответствует задачам по развитию культуры чтения и продвижению концепции «Читающая нация».

В дальнейшем организаторы намерены расширить книжную серию, включив в нее произведения молодых авторов, детскую литературу, научные и учебные издания на казахском языке.

Во время презентации участники обсудили возможности поддержки зарубежных казахских писателей и ученых, а также продвижения их работ среди читателей Казахстана.

Новые книги передали в национальные и республиканские библиотеки. Электронные версии изданий также размещены на официальном сайте фонда «Отандастар».