Пять пар близнецов одновременно служат в одной воинской части

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Десять молодых военнослужащих приехали из разных регионов страны, но оказались в одном подразделении. У каждого своя история, интересы и планы на будущее, а объединяет их то, что армейскую службу они проходят рядом со своими братьями.



Братья Аман и Есен Байдуллаевы приехали на службу из Актобе. Им по 19 лет. Разница между ними всего девять минут. За время службы близнецы уже успели проявить себя. Во время одного из выходов на боевую службу они участвовали в задержании гражданина, перевозившего наркотические вещества.



Еще одна пара – Нурторе и Жанторе Нурылда из Кызылорды. Братьям по 20 лет, они младшие дети в семье. Несмотря на то что близнецы выбрали разные направления обучения, сегодня оба проходят службу в одном воинском коллективе. Нурторе получил образование по специальности «Преподаватель физической культуры», а Жанторе – «Фельдшер».



Интересно, что среди пяти пар есть ещё одни Аман и Есен. Братья Сапаралы призваны из Туркестанской области. Народная музыка занимает особое место в жизни братьев. Они исполняют традиционные песни и терме, переняв любовь к этому искусству от отца. К слову, у отца военнослужащих тоже есть братья-близнецы. Как только близнецам исполнилось 18 лет, уже на следующий день они отправились выполнять воинский долг.



Нурасыл и Ерасыл Иашовы из Тараза пришли в армию сразу после окончания школы. Сейчас им по 19 лет. Во время службы братья вместе с сотрудниками полиции участвуют в профилактике правонарушений, помогая обеспечивать общественный порядок. Кроме того, они уже подали документы для участия в образовательной программе «Срочник 2.0», которая открывает военнослужащим срочной службы возможность получить бесплатное образование.



Пятую пару составляют Алмас и Олжас Абдуалиевы из Кентау. Им также по 19 лет. До призыва братья учились в университете «Мирас» в Шымкенте по специальности «Преподаватель начальной военной и технологической подготовки». После окончания обучения они планируют вернуться к педагогической деятельности и передавать школьникам знания о военном деле. К слову, в семье Абдуалиевых есть ещё одна пара близнецов.



Служба в одной воинской части стала для этих десяти солдат возможностью пройти важный этап жизни бок о бок с самыми близкими людьми. Несмотря на внешнее сходство и родственные связи, каждый из них вносит свой вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности, приобретает собственный армейский опыт и строит планы на будущее.



Стоит отметить, что с начала года военнослужащие Национальной гвардии выполнили более 2,3 тысячи задач по охране общественного порядка. В ходе патрульно-постовой службы в органы внутренних дел доставлено свыше 13 тысяч правонарушителей, в том числе 300 человек, задержанных по подозрению в совершении преступлений.



Выполнение этих задач обеспечивают значительные силы Национальной гвардии. Сегодня более 7 тысяч военнослужащих несут службу по охране общественного порядка в 21 городе страны. Ещё свыше 2 тысяч задействованы в обеспечении безопасности объектов государственного значения и учреждений уголовно-исполнительной системы.