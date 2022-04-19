Официально Пять принципов дебюрократизации 19 апреля 2022 г. 1:03 Кайрат Кожамжаров, депутат Сената Парламента РК Президент определил основной тренд реформирования госаппарата. Опубликованный недавно указ Президента о дебюрократизации, который был анонсирован в мартовском Послании народу Казахстана, по своему содержанию, по кардинальности заложенных мер, безусловно, определяет основной тренд реформирования государственного аппарата в ближайшие два года. Более того, на мой взгляд, изложенные в указе пять принципов дебюрократизации определяют не только реформирование, но и траекторию дальнейшего развития госаппарата. Первый принцип – «главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению». Следующий принцип – формирование «организационной культуры госаппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов». Уже только два этих принципа, не говоря об остальных, требуют постоянного внимания и непрерывного совершенствования деятельности госслужащих. И поэтому меры указа будут носить долгосрочный характер. Еще один принцип – управленческая ответственность. Этот принцип должен всегда ставиться во главу угла при решении любых задач. Однако на практике этот принцип не всегда реализуется. К примеру, нередко в Администрацию Президента вносятся документы по вопросам текущей деятельности, законодательно находящимся в исключительной компетенции Правительства. Кроме того, государственные органы вносят предложения по вопросам, которые требуют решения без предварительной проработки заинтересованными организациями. Такие факты свидетельствуют о том, что некоторые руководители, стараясь таким образом смягчить свою ответственность, затягивают и искусственно бюрократизируют процесс принятия решения. Указ же Президента предписывает Правительству внести соответствующий запрет на такие подходы. В последние годы министерства и ведомства под предлогом обеспечения прозрачности, межведомственной согласованности принимаемых решений увлеклись созданием так называемых консультативно-совещательных органов. Конечно, они нужны, когда это необходимо. Но в то же время они порой создают условия, чтобы «размыть» ответственность за неверные решения. Отнимаются время и ресурсы аппарата на организацию их работы, документационное обеспечение. Указ кардинально решает эту проблему. Правительство в двухмесячный срок должно наполовину сократить количество консультативно-совещательных органов при центральных и местных государственных органах. Более того, указ требует от Правительства в полной мере использовать все доступные онлайн-сервисы для проведения открытых совещаний в целях коммуникаций с гражданами и оперативного межведомственного взаимодействия. Это требование вытекает из еще одного принципа, заложенного в указе, – принципа «цифровизации по умолчанию». Его реализация в блоке соответствующих мер позволит решить много актуальных вопросов, таких как, например, отказ от бумажных носителей в рамках нормотворческих процессов; запрет на запросы между госорганами для получения ведомственных данных, которые должны быть доступны на их информационных ресурсах; систематизация в одной информационной системе всех видов отчетов госорганов. В целом этот блок мер позволит обеспечить безбумажную среду деятельности и взаимодействия министерств и ведомств, все больше смещая их в цифровой формат. Кроме того, как результат бюджетные расходы на канцелярские товары должны будут сокращены в три раза. Эти и другие положения указа продиктованы практикой, опытом работы в сложнейших и быстро меняющихся условиях последних лет. Указ создает госаппарату необходимые условия для оперативного реагирования на возникающие сложные ситуации, чтобы работать творчески, слаженно, ответственно. Именно такое отношение к своим обязанностям, такой стиль работы госслужащих сейчас востребованы населением и самим временем, в котором мы живем. Положения указа уже сейчас, в первые дни после его опубликования, находят одобрение и поддержку у тех, кому непосредственно придется, что называется, на деле осуществлять намеченное, – у государственных служащих. И это немаловажно, так как им предстоит делать большую работу по продвижению реформ в целом. Указом создается еще одна предпосылка, для успешного решения задач, намеченных Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым по строительству нового Казахстана.