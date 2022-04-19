Официально
Пять принципов дебюрократизации
Кайрат Кожамжаров, депутат Сената Парламента РК

Президент определил основной тренд реформирования госаппарата.

Опубликованный недавно указ Президента о дебюрократизации, который был анонсирован в мартовском Послании народу Казахстана, по своему содержанию, по кардинальности заложенных мер, безусловно, определяет основной тренд реформирования государственного аппарата в ближайшие два года.

Более того, на мой взгляд, изложенные в указе пять принципов дебюрократизации определяют не только реформирование, но и траекторию дальнейшего развития госаппарата.

Первый принцип – «главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению». Следующий принцип – формирование «организационной культуры госаппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов». Уже только два этих принципа, не говоря об остальных, требуют постоян­ного внимания и непрерывного совершенствования дея­тельности госслужащих. И поэтому меры указа будут носить долгосрочный характер.

Еще один принцип – управленческая ответственность. Этот принцип должен всегда ставиться во главу угла при решении любых задач. Однако на практике этот принцип не всегда реализуется.

К примеру, нередко в Администрацию Президента вносятся документы по вопросам текущей деятельности, законодательно находящимся в исключительной компетенции Правительства. Кроме того, государственные органы вносят предложения по вопросам, которые требуют решения без предварительной проработки заинтересованными организациями.

Такие факты свидетельствуют о том, что некоторые руководители, стараясь таким образом смягчить свою ответственность, затягивают и искусственно бюрократизируют процесс принятия решения.

Указ же Президента предписывает Правительству внести соответствующий запрет на такие подходы.

В последние годы минис­терства и ведомства под предлогом обеспечения прозрачности, межведомственной согласованности принимаемых решений увлеклись созданием так называемых консультативно-совещательных органов. Конечно, они нужны, когда это необходимо. Но в то же время они порой создают условия, чтобы «размыть» ответственность за неверные решения. Отнимаются время и ресурсы аппарата на организацию их работы, документационное обеспечение.

Указ кардинально решает эту проблему. Правительство в двухмесячный срок должно наполовину сократить количество консультативно-совещательных органов при центральных и местных государственных органах.

Более того, указ требует от Правительства в полной мере использовать все доступные онлайн-сервисы для проведения открытых совещаний в целях коммуникаций с гражданами и оперативного межведомственного взаимодействия.

Это требование вытекает из еще одного принципа, заложенного в указе, – принципа «цифровизации по умолчанию». Его реализация в блоке соответствующих мер позволит решить много актуальных вопросов, таких как, например, отказ от бумажных носителей в рамках нормо­творческих процессов; запрет на запросы между госорганами для получения ведомст­венных данных, которые должны быть доступны на их информационных ресурсах; систематизация в одной информационной сис­теме всех видов отчетов гос­органов.

В целом этот блок мер позволит обеспечить безбумажную среду деятельности и взаимодействия министерств и ведомств, все больше смещая их в цифровой формат. Кроме того, как результат бюджетные расходы на канцелярские товары должны будут сокращены в три раза.

Эти и другие положения указа продиктованы практикой, опытом работы в сложнейших и быстро меняющихся условиях последних лет.

Указ создает госаппарату необходимые условия для оперативного реагирования на возникающие сложные ситуации, чтобы работать творчес­ки, слаженно, ответственно.

Именно такое отношение к своим обязанностям, такой стиль работы госслужащих сейчас востребованы населением и самим временем, в котором мы живем.

Положения указа уже сейчас, в первые дни после его опубликования, находят одоб­рение и поддержку у тех, кому непосредственно придется, что называется, на деле осуществлять намеченное, – у государственных служащих.

И это немаловажно, так как им предстоит делать большую работу по продвижению реформ в целом.

Указом создается еще одна предпосылка, для успешного решения задач, намеченных Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым по строительству нового Казахстана.

Популярное

Все
Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Звезда мирового тенниса поделилась впечатлениями о Казахстане и отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинга
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Контролеры отнимают якобы просроченные проездные у детей в Нур-Султане, но так делать категорически нельзя
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Сохранить то, что осталось от некоторых исторических объектов, отчаянно пытаются жители Актобе
Народная партия Казахстана: Cтроить новый Казахстан вместе с Президентом
Смешались в кучу цены, чеки…
Нефтянка: в ожидании перемен
​​​​​​​Не доверяй, а проверяй
Утром – деньги... А где стулья?
Большой европейский футбол
​​​​​​​«Каспий» снова на вершине
​​​​​​​Права отстояли в суде
​​​​​​​Ее песни поют и сегодня
​​​​​​​Анжелика Кербер: «Желание играть у меня не пропало»
​​​​​​​Подарки от давних друзей
18 апреля 2022
Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании
Алма Муканова назначена вице-министром юстиции
"Не знаю, что вкололи!": жительница Кокшетау пожаловалась на поликлинику после Манту ее ребенку
На разработчиков Ashyq подали в суд
Таксист с племянником ограбили за ночь пять АЗС
Под магазин наркотиков приспособил свой гараж 60-летний житель Алматы
Токаеву представили предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики
Пьяный пассажир разбил окна автобуса в Нур-Султане
Между Атырау и Астраханью запустят поезд
Птицеводческие компании Казахстана возобновляют экспорт в Россию
Доллар подешевел на торгах
Тайник с наркотиками на 25 млн тенге обнаружили в столичной лесополосе (видео)
Потерявшей трех детей при пожаре семье купил дом фонд "Қазақстан халқына"
В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Два грузовика и автобус столкнулись в Жамбылской области, есть пострадавшие
Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане
Нур-Султан затянуло дымом. Названы возможные причины
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Караганде
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
18 апреля 2022
Наложен арест на $28 млн – Токаеву доложили о противодействии незаконному выводу средств из Казахстана
Пассажирский автобус врезался в жилой дом в Актобе
Планируется ли пересмотреть закон о Первом Президенте Казахстана – ответ главы Минюста
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП близ Шымкента
Родственник Президента покинет должность посла Казахстана в Болгарии
Когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Двух чиновников наказали за плохие дороги в Атырауской области
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
О погоде по Казахстану на 19-21 апреля рассказали синоптики
Министр обороны посетил Алматинский, Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны
В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения
Для проживающих на территории Семипалатинского полигона казахстанцев появилась новая услуга в eGov.kz
Какие должности не смогут занимать родственники Президента, разъяснили в Минюсте
Мониторинг образовательных достижений начался в школах Казахстана
Арестован директор компании "Алматы спецтехпаркинг сервис"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на апрель
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Специалистов по заявкам предприятий будут готовить в колледжах Казахстана

Читайте также

Официально
Время сайгачат
Официально
​​​​​​​Ее песни поют и сегодня
Официально
​​​​​​​Реальный образ будущего
Официально
​​​​​​​Полиция в «цифре»
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021