Президент определил основной тренд реформирования госаппарата.

Опубликованный недавно указ Президента о дебюрократизации, который был анонсирован в мартовском Послании народу Казахстана, по своему содержанию, по кардинальности заложенных мер, безусловно, определяет основной тренд реформирования государственного аппарата в ближайшие два года.

Более того, на мой взгляд, изложенные в указе пять принципов дебюрократизации определяют не только реформирование, но и траекторию дальнейшего развития госаппарата.

Первый принцип – «главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению». Следующий принцип – формирование «организационной культуры госаппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов». Уже только два этих принципа, не говоря об остальных, требуют постоян­ного внимания и непрерывного совершенствования дея­тельности госслужащих. И поэтому меры указа будут носить долгосрочный характер.

Еще один принцип – управленческая ответственность. Этот принцип должен всегда ставиться во главу угла при решении любых задач. Однако на практике этот принцип не всегда реализуется.

К примеру, нередко в Администрацию Президента вносятся документы по вопросам текущей деятельности, законодательно находящимся в исключительной компетенции Правительства. Кроме того, государственные органы вносят предложения по вопросам, которые требуют решения без предварительной проработки заинтересованными организациями.

Такие факты свидетельствуют о том, что некоторые руководители, стараясь таким образом смягчить свою ответственность, затягивают и искусственно бюрократизируют процесс принятия решения.

Указ же Президента предписывает Правительству внести соответствующий запрет на такие подходы.

В последние годы минис­терства и ведомства под предлогом обеспечения прозрачности, межведомственной согласованности принимаемых решений увлеклись созданием так называемых консультативно-совещательных органов. Конечно, они нужны, когда это необходимо. Но в то же время они порой создают условия, чтобы «размыть» ответственность за неверные решения. Отнимаются время и ресурсы аппарата на организацию их работы, документационное обеспечение.

Указ кардинально решает эту проблему. Правительство в двухмесячный срок должно наполовину сократить количество консультативно-совещательных органов при центральных и местных государственных органах.

Более того, указ требует от Правительства в полной мере использовать все доступные онлайн-сервисы для проведения открытых совещаний в целях коммуникаций с гражданами и оперативного межведомственного взаимодействия.

Это требование вытекает из еще одного принципа, заложенного в указе, – принципа «цифровизации по умолчанию». Его реализация в блоке соответствующих мер позволит решить много актуальных вопросов, таких как, например, отказ от бумажных носителей в рамках нормо­творческих процессов; запрет на запросы между госорганами для получения ведомст­венных данных, которые должны быть доступны на их информационных ресурсах; систематизация в одной информационной сис­теме всех видов отчетов гос­органов.

В целом этот блок мер позволит обеспечить безбумажную среду деятельности и взаимодействия министерств и ведомств, все больше смещая их в цифровой формат. Кроме того, как результат бюджетные расходы на канцелярские товары должны будут сокращены в три раза.

Эти и другие положения указа продиктованы практикой, опытом работы в сложнейших и быстро меняющихся условиях последних лет.

Указ создает госаппарату необходимые условия для оперативного реагирования на возникающие сложные ситуации, чтобы работать творчес­ки, слаженно, ответственно.

Именно такое отношение к своим обязанностям, такой стиль работы госслужащих сейчас востребованы населением и самим временем, в котором мы живем.

Положения указа уже сейчас, в первые дни после его опубликования, находят одоб­рение и поддержку у тех, кому непосредственно придется, что называется, на деле осуществлять намеченное, – у государственных служащих.

И это немаловажно, так как им предстоит делать большую работу по продвижению реформ в целом.

Указом создается еще одна предпосылка, для успешного решения задач, намеченных Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым по строительству нового Казахстана.