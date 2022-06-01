Пять приоритетных туристических маршрутов определили в Казахстане

На заседании Правительства, прошедшем под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, были рассмотрены вопросы развития отечественного туризма и национальных парков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

С докладами выступили главы министерств культуры и спорта Даурен Абаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Как сообщил министр культуры, по итогам 2021 года зафиксирован рост количества внутренних туристов более чем на 50% – это 6,9 млн человек. Данный показатель выше допандемийного периода почти на 300 тыс. человек. Вместе с тем по итогам 2021 года снизилось число иностранных туристов, что связано с карантинными мерами и закрытыми внешними границами.

Вырос показатель посетителей национальных парков. Особенно заметен кратный рост посетителей Иле-Алатауского (с 212 тысяч до 430 тысяч), Кольсайского (с 83 тысяч до 160 тысяч), Чарынского (с 16 тысяч до 35 тысяч) нацпарков. По сравнению с 2020 годом количество мест размещения выросло на 172 единицы, составив 3 686 гостиниц. Номерной фонд вырос и составил 193 тыс. койко-мест. Только в Туркестанской области построено 40 гостиниц.

В региональном разрезе наблюдается стабильный рост количества мест размещения и единовременной вместимости за исключением Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областей.

«Объем оказанных услуг возвращается на уровень докарантинного периода. В 2021 году показатель составил 109 млрд тенге. Основной рост связан с увеличением количества внутренних туристов. К примеру, в Акмолинской области объем услуг вырос почти на 3 млрд тенге, в Мангистауской и Туркестанской областях – на 2 млрд тенге, в Шымкенте – на 1 млрд тенге», — сказал Даурен Абаев.

Наряду с этим наблюдается значительное снижение данного показателя в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской, Атырауской областях и городах Алматы и Нур-Султан.

Согласно Национальному проекту по развитию предпринимательства запланировано создание 170 тыс. рабочих мест. По итогам 2021 г. фактический показатель составил 31 680 человек из запланированных 22 000 человек. План на текущий год – 25 тыс. рабочих мест.

Учитывая принимаемые государством меры, реализуются инфраструктурные проекты. Так, на сегодня общая потребность инфраструктуры туризма по регионам РК составила 244 проекта на сумму 870,5 млрд тенге.

Потребность инфраструктурных проектов приоритетных туристских дестинаций составляет 178 проектов на сумму 422,8 млрд тенге.

«Для того, чтобы обеспечить комфорт и удобство туристов, кроме строительства инфраструктуры в самих дестинациях, важно обратить внимание на развитие инфраструктуры вдоль маршрутов, а также развивать неосязаемые компоненты турпродукта. Для этого определены пять приоритетных маршрутов по Казахстану, которые войдут в основу «Гранд-тура Казахстана». Это уже пользующиеся спросом привлекательные маршруты», — отметил глава Минкультуры.

Несмотря на имеющийся спрос, не все маршруты одинаково готовы принимать большое количество туристов.

Отдельно Даурен Абаев остановился на акции NeoNomad. Суть проекта заключается в формировании списка мест внутри Казахстана, рекомендуемых к посещению туристами. Участники, посетившие все локации будут награждены ценными призами. Широкое освещение проекта позволит обратить внимание на уникальные локации в регионах.

«Проект охватывает 20 дестинаций во всех регионах, часть объектов располагается вдоль гранд-маршрутов. В будущем при улучшении инфраструктуры и расширении гранд-маршрутов эти локации могут быть объединены в один большой маршрут по Казахстану», — пояснил он.

В связи с принимаемыми государством мерами выросла инвестиционная активность бизнеса. Так, с 2019 по 2022 годы было реализовано 290 инвестиционных проектов на сумму более 400 млрд тенге. В 2021 году введено более 100 инвестпроектов на сумму 226 млрд тенге, а в текущем году уже реализовано 14 инвестпроектов на сумму 5,2 млрд тенге.

Среди введенных проектов министр культуры и спорта отметил запуск комплекса «Караван Сарай» в Туркестане, тематического парка «Тетисблу» в Актау, «Swissotel» и «HolidayInnExpress» в Алматы и другие крупные инвестиционные проекты.

За 2021 год объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 564,4 млрд тенге. Плановые показатели достигнуты в восьми регионах..

За период январь-апрель т.г. в отрасль привлечено 75,6 млрд тенге, плановый показатель на 2022 год – 1 трлн тенге. Регионам необходимо нарастить темпы привлечения инвестиций.

С 1 января т.г. введены в действие новые меры государственной поддержки в туристской отрасли. С целью их совершенствования министерством ведется работа в рамках проекта Закона по вопросам поддержки туристской отрасли, инициированного депутатами Мажилиса.

Отдельное внимание глава ведомства остановил на состоянии туалетов и предложил активизировать работу регионов по привлечению частного бизнеса к данному вопросу.

В настоящее время восстановлено международное авиасообщение с 25 странами по 80 маршрутам, возобновлен безвизовый режим для 74 стран, открыты сухопутные границы. На ближайшую перспективу стоит задача по дальнейшей либерализации визового режима.

Кроме того, Даурен Абаев напомнил о политическом решении Главы государства по введению безвизового режима до 10 суток для граждан Китая, а также введению безвизового транзитного режима для граждан Индии до 5 суток и Ирана до 3 суток. В ближайшее время проект соответствующего постановления Правительства будет внесен на утверждение.

Продолжается работа в рамках цифровизации туристской отрасли. На данный момент в системе «eQonaq» зарегистрировано 3123 места размещения во всех регионах страны. Регистрацию прошли 159 320 иностранных туристов. Об их прибытии направлены уведомления в систему «Миграционная полиция».

«Для оценки качества работы объектов туризма, гидов, туркомпаний, придорожных сервисов создан цифровой модуль для приема жалоб и отзывов. Полученная информация будет использована для мониторинга качества турпродуктов, составления рейтингов регионов, выявления и точечного решения недостатков», — сказал Даурен Абаев.

Также сегодня в Казахстане наблюдается нехватка квалифицированных гидов. Система их подготовки и сертификации требует модернизации. С этой целью проводится работа по оцифровке единого реестра гидов. Платформа позволяет подавать заявки на регистрацию гида, подтверждение сертификации, получение QR-кода и бейджа для использования в работе.

Система представляет собой полноценную базу данных с возможностью поиска гидов и экскурсоводов, а система QR-кодов, в свою очередь, позволяет выявлять и исключать из реестра неактивных гидов.

В недавно опубликованном глобальном рейтинге туризма по версии Всемирного экономического форума Казахстан улучшил свои позиции, поднявшись с 80 на 66 место.

«Наша страна получила высокую оценку по таким показателям, как «Ценовая конкурентоспособность» (1 место), «Сезонность туризма» (26 место), «Природные ресурсы» (33 место), «Количество объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО» (42 место). По приоритизации отрасли и развитию инфраструктуры также отмечены улучшения, где мы обошли такие страны, как Азербайджан, Индонезия и Египет», — добавил министр.

О развитии экологического туризма на территории национальных парков доложил Сериккали Брекешев. Так, по информации главы Минэкологии, в настоящее время в Казахстане имеется 14 национальных парков общей площадью 2,7 млн га.

Статистические данные последних лет показывают постепенный рост количества туристов. Так, за 2021 год нацпарки посетило порядка 1,5 млн. человек, что на 40% выше, чем в 2020 году.

«Развитие экотуризма на территории нацпарков осуществляется с учетом международного опыта путем обустройства маршрутов и троп. При этом предполагается создать современные визит-центры, глэмпинги, кемпинги, қазақ-аулы и места для караванинга. По всем национальным природным паркам были утверждены генеральные планы развития, по некоторым паркам ведется их корректировка», — сказал глава Министерства экологии.

Учитывая расположение и популярность нацпарков Алматинской группы Министерством экологии начата активная работа по 4 паркам — это Иле-Алатауский, «Көлсай көлдері», Чарын и «Алтын Эмель». Разработаны мастер-планы развития экотуризма. Определены инвесторы. Общая сумма инвестиций составит 26,5 млрд тенге. За 2020-2021 годы в рамках реализации проектов инвестировано около 2,0 млрд тенге. Работы по реализации проектов уже начаты. Так, по Иле-Алатаускому национальному парку уже возведен визит-центр из легких конструкции без капитального строительств в ущелье Аюсай, установлены 5 глэмпингов, 5 кемпингов, построен мост через реку Большая Алматинка длиной 60 метров и обустроены тропы вокруг ущелья Аюсай. Начато строительство еще 2 визит-центров. Создано 220 рабочих мест.

По остальным нацпаркам Алматинской группы проведена предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду для развития туристской инфраструктуры и установлены малые архитектурные формы. Работа продолжается. Ведется работа и по инженерной инфраструктуре и автоматизации процессов.

Так, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и акиматом Алматинской области разработана и утверждена дорожная карта по подведению инженерной инфраструктуры в национальные парки Алматинской области. Уже обустроено 685 км туристических маршрутов и троп, проведен ремонт 12 км дорог и разработана ПСД для проведения линий электропередач.

Также совместно с АО «Транстелеком» обеспечен доступ к сети интернет для посетителей Зерендинского озера нацпарка «Кокшетау» и контрольно-пропускного пункта нацпарка «Алтын-Эмель». Иле-Алатауский, «Көлсай көлдері», Чарынский, Жонгар-Алатауский, Тарбагатайский, Катон-Карагайский, Каркаралинский, Буйратау, Баянаульский, «Кокшетау» и Сайрам-Угамский нацпарки подключены к услугам платежей «kaspi.kz» для приобретения посетителями онлайн входных билетов.

«Ведется работа по внедрению раздельного сбора твердо-бытовых отходов», — добавил Сериккали Брекешев.

Кроме того, Имантау-Шалкарская курортная зона в части земель, доступных для развития туризма, в качестве пилотного проекта передается в ведение Министерства культуры и спорта для работы по строительству и развитию инфраструктуры, а также привлечения частных инвесторов. В этой связи, проведена корректировка генерального плана развития инфраструктуры нацпарка «Кокшетау», который проходит государственную экологическую экспертизу.

В целях совершенствования законодательной базы в области особо охраняемых природных территорий совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается ряд поправок в части наделения Министерства экологии компетенцией по следующим вопросам:

Первое. По переводу земель особо охраняемых природных территори в земли запаса для строительства селе-оползне-лавинозащитных сооружений для обеспечения надежной защиты населения от воздействия опасных природных явлений.

Второе. По переводу земель ООПТ для строительства инфраструктуры в части проведения коммуникаций и сетей инженерного и коммунального обеспечения.

Третье. По переводу земель объектов социальной и инженерной инфраструктуры, входящих в состав земель ООПТ, в земли населенных пунктов.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев сообщил о динамичном развитии Щучинско-Боровской курортной зон.

«На территории зоны расположены 189 мест размещения вместимостью более 3-х тысяч номеров. За счет введения в прошлом году 2-х отелей был увеличен номерной фонд на 7%. Сумма инвестиций составила 3,5 млрд тенге», — добавил глава региона.

В 2021 году рост количества посетителей составил 38% или 900 тысяч человек.

В текущем году введен отель «Кедровый бор», также планируется завершение строительства 1-го этапа современного курорта «Акбура Ресорт». Сумма инвестиций составила 4,7 млрд тенге.

В рамках 3-го этапа Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны из 27 мероприятий реализовано 11 на общую сумму 8,1 млрд тенге.

Кроме того, продолжается реализация 16 мероприятий на 21 млрд тенге. В этом году на завершение 5 инфраструктурных проектов выделено 3,3 млрд тенге. Также проводится работа по благоустройству рекреационных зон Национального природного парка «Бурабай».

«К летнему сезону подготовлены 29 экологических туристских маршрутов. На территории парка функционируют системы экологического мониторинга и раннего обнаружения пожаров», — сообщил Маржикпаев.

Также он проинформировал, что в области функционируют около 600 предприятий сферы туризма. Численность занятых составила 21 тыс. человек, с ростом на 13% к 2020 году.

К сожалению, в период пандемии количество объектов размещения незначительно сократилось. Вместе с тем, на 1,5 тысячи койко-мест увеличена единовременная вместимость. Также в прошлом году туристические объекты региона посетили более 1 млн человек с ростом на 23%, из них въездные туристы около 3 тыс. человек.

«С учетом открытия границ в этом году ожидается увеличение потока туристов до 1,2 млн человек, а к 2025 году более 1,6 млн. В целом, в текущем году запланирована реализация 75 инвестиционных проектов в сфере туризма на общую сумму инвестиций 18 млрд тенге», — сказал в завершение аким Акмолинской области.