Пять социально защищаемых категорий ветеранов планируют определить в Казахстане

Общество
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Лаура Тусупбекова
В Казахстане планируется определить пять социально защищаемых категорий ветеранов. Соответствующий проект закона "О ветеранах" одобрил Мажилис во втором чтении на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями ветеранов войны и труда в Парламент РК, Правительство и МТСЗН. По его словам, в документе консолидированы все льготы и гарантии, предоставляемые ветеранам по действующему законодательству.

"В рамках законопроекта предлагается определить 5 социально защищаемых категорий ветеранов; отнести военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане и других странах, к ветеранам боевых действий на территории других государств; расширить категории ветеранов боевых действий на территории других государств; усилить меры по социальной поддержке воинов-интернационалистов, чернобыльцев, а также Героев Социалистического Труда", – сообщил глава МТСЗН.

По словам министра, к пяти социально-защищаемым категориям ветеранов будут отнесены: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий на территории других государств; ветераны, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны; ветераны труда; другие категории лиц, на которых распространяется действие закона.

"Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, а также на территории других государств, переходят в категорию ветеранов боевых действий, при этом все действующие льготы и пособия сохраняются", – добавил Биржан Нурымбетов.

В категорию ветеранов боевых действий на территории других государств кроме воинов-афганцев планируется включить лиц, принимавших участие в усилении охраны внешней границы СНГ на Таджикско-Афганском участке в период с 1992 по 2001 год, в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году, межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, а также национальный контингент, участвовавший в миротворческой операции в Ираке.

"Для вновь вводимой категории предлагается установить специальное государственное пособие в размере 4,8 МРП (в 2020 году – 12 725 тенге). Помимо специального государственного пособия данным лицам будут предоставлены все права и гарантии, действующие для военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, в том числе по постановке в очередь на жилье, по налогообложению, бесплатному медицинскому обслуживанию, обеспечению санаторно-курортным лечением и т.д. Это коснется свыше 11 тыс. человек", – проинформировал глава МТСЗН.

Также предлагается повысить размер специального государственного пособия лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах с 2,13 МРП (в 2020 году – 5 647 тенге) до 4,8 МРП (в 2020 году – 12 725 тенге).

Кроме того, в целях обеспечения принципа социальной справедливости предлагается пересмотреть размеры специальных государственных пособий для Героев Социалистического Труда.

"С 1 января 2019 года для лиц, удостоенных звания "Қазақстанның Еңбек Epi", введено специальное государственное пособие в размере 138,63 месячного расчетного показателя (в 2019 году – 350 041 тенге). Это привело к существенным различиям в размерах пособий у лиц, получивших звание "Қазақстанның Еңбек Epi", и у Героев Социалистического Труда, которые внесли немалый вклад в развитие страны в прошлые годы. В связи с этим предлагается увеличить размеры пособий для Героев Социалистического Труда из числа участников Великой Отечественной войны, а также Героев Социалистического Труда с 74,65 и 9,6 МРП соответственно до 138,63 МРП (в 2020 году – 367 508 тенге)", – добавил министр.

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