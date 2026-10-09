Пять жемчужин Аулиеатинской земли

«Последний камень»

Уникальный ландшафт и подходящий климат создали благоприятные условия для бурного развития зодчества в средние века. Учеными обнаружено большое количество археологических памятников той далекой эпохи. Пять из них в 2014 году вошли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО как города сети марш­рутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора Великого шелкового пути, связывавшей древний Китай и Центральную Азию. Это городища Кулан, Орнек, Баласагун (Актобе Степнинское), Костобе и дворцовый комплекс Акыртас.

Пожалуй, наиболее известным среди них считается Акыртас – дворцовый комп­лекс, расположенный в районе Т. Рыс­кулова и некогда состоявший из ряда построек, датированных VIII–XIV веками. Сегодня их большая часть не сохранилась. Но уцелели фундамент и фрагменты стен со сторожевыми башнями главного здания. Также можно увидеть остатки замка, казармы и других построек.

Сегодня Акыртас, расположенный у подножия Кыргызского Алатау в 40 км к востоку от Тараза, представляет собой облагороженный и обнесенный ограж­дениями объект истории, который с большим интересом посещают туристы.

Существуют разные версии трактовки названия памятника. К примеру, согласно одной из них, первая часть «ақыр» с казахского языка переводится как «конец». А вторая – «тас» – означает «камень». В результате получаем «конечный камень» или «последний камень».

Наиболее распространенный перевод – «каменное корыто» или «каменный желоб». Значение взято от древнетюркского слова «ахур» («ясли», «кормушка для скота» или «корыто»). Аналогично и второе значение слова «ақыр» с казахского языка – «ясли». Есть предположение, что свое название объект получил именно от формы огромных блоков, которые со стороны напоминали поилки для животных.

Основным строительным материалом Акыртаса послужил красный песчаник, который в корне отличает его от других местных средневековых памятников. Его добывали недалеко от комплекса. Ученые обнаружили карьер по добыче камня, где остались бракованные или не до конца обработанные блоки.

Еще в начале XIII века даосский монах Чан-Чунь писал о нахождении на таразской дороге необычного каменного строения: «На дороге попалось нам каменное городище, камни совершенно красного цвета, есть следы древнего

военного становища».

При строительстве комплекса средневековыми зодчими использованы мегалиты массой от 1 до 10 тонн. В качестве раствора и обмазки применялась глина. Блоки были так тщательно подогнаны друг к другу, что между ними практически нет щелей. Для более прочного сцепления верхние и нижние части каменных элементов имеют специальные выступы и углубления. Именно они по форме напоминают ясли.

Неподалеку на одной из вершин горы Кызылташ учеными обнаружены остатки дозорной башни. Она была сложена из камней. Сегодня от нее сохранилось лишь несколько рядов кладки, образующих круг диаметром 5 м. Рядом – специальная площадка из камней, предназначенная для разведения костра, который огнем и дымом сигнализировал о приближавшейся опасности. Эта башня является последней в череде аналогичных смот­ровых построек, тянущихся от самого Тараза. Существует предположение, что название объекта связано с самой крайней сигнальной башней, иначе говоря, с «последним камнем».

Некоторые исследователи отождествляют Акыртас с населенным пунктом Касрибасом, упомянутым в своих дорожниках ибн Хордадбехом и Кудамой ибн Джафари. Его история изучения насчитывает уже около 155 лет. И чем больше его исследуют ученые, тем более загадочным и непонятным он кажется.

Приятный город

На территории административного центра района Т. Рыскулова расположено городище Кулан. Считается, что это был богатый населенный пункт. Впервые о нем упоминал китайский паломник Сюань-Цзянь в VII веке. Арабский географ аль-Макдиси отмечал, что Кулан лежал на пути к Таразу и был укрепленным городом с соборной мечетью. Благодаря энциклопедисту и географу Якуту ал-Хамави он был известен как «приятный городок на границе страны тюрков со стороны Мавераннахра». Известный историк средневековья Ибн ал-Асир упоминал его в качестве крайнего пунк­та на западе, куда доходили арабские завоеватели.

С Куланом был связан ряд известных исторических событий. Здесь в 740 году был убит последний западнотюркский каган Ашина Сынь. А через 100 лет сюда пришли арабские войска.

Кулан находился между двумя другими полисами, расположение которых было уже установлено. На западе, в 14 фарсахах, располагался Тараз, а на востоке, на расстоянии четырех фарсахов, лежал город Мирки, практически сохранивший свое название в имени современного села. Именно поэтому отождествление Кулана с руинами вблизи одноименного современного населенного пункта не вызвало у археологов ни малейшего сомнения.

Первые раскопки провел известный археолог и востоковед Александр Бернштам в 1936 году. Он установил, что древнейшее поселение появилось еще в первые века нашей эры. Его работу в 2000 году продолжил казахстанский специалист Карл Байпаков.

В топографии городища учеными определены традиционные шахристан, цитадель и рабад. Последний оказался с восточной стороны и не был укрепленным. Снаружи городище было окружено рвом глубиной 1 м и шириной 15 м.

Бугор, который скрывал постройки, был внушительных размеров. Его высота сос­тавляла 9–10 м, а площадь – 320 х 300 м. Судя по остаткам на примыкающей к городищу территории, в свое время его окружали замки и усадьбы. Их строили комбинированным способом. В кладке поочередно использовались как пахсовые блоки, так и сырцовые кирпичи. Стены обмазывали глиняной штукатуркой, а забеливали алебастром.

Помимо идентификации замков и усадеб, значимым событием стало обнаружение здесь винодельни. Но самым важным из всех найденных объектов, пожалуй, считается дворец карлукского правителя.

При раскопках городища учеными обнаружено множество керамики – хумы, кувшины, котлы, курильницы, кружки, дастарханы, светильник, резные фрагменты с узорами растительного и геомет­рического типов. В одной из стен замка найден железный топорик, а на давильной площадке винодельни ученым повезло обнаружить тюргешскую монету.

Все артефакты свидетельствуют о том, что Кулан являлся одним из богатых цент­ров ремесел и торговли того времени.

Ставка феодала

Городище Орнек, датированное VIII–XII веками, также расположено в районе Т. Рыскулова. Поселение находилось в 7,7 км к югу от одноименного села, в ущелье Сулутор, рядом с реками Алтысу и Шыбынды. Предполагается, что оно возникло на месте постоянного поселения на территории весенне-осенних пастбищ одного из кочевых племен. Позже ставка правителя стала своего рода ядром, вокруг которого со временем под влиянием торговли сформировался город.

В ходе экспедиций под руководством Карла Байпакова обнаружена центральная часть городища в виде четырехугольной площадки. По углам и периметру стен сохранились возвышенности от 31 башни. Въехать в город можно было с четырех сторон.

Внутри поселения найдены три соединенных между собой котлована, которые использовались под водохранилища. Также ученые раскопали остатки мечети, которая датируется X–XII веками. Напротив нее вскрыты остатки жилого дома, основание стен которого было сложено из камня на глиняном растворе. Стены, толщина которых достигала поч­ти метра, сохранились лишь на высоту до полуметра.

Ученые подняли на поверхность множество керамических и стеклянных изделий. Археологи выявили также две разновременные постройки. Одна перекрывала другую. Верхней оказался мавзолей: он имел квадратную форму и использовался под коллективное захоронение. Под ним обнаружили гончарную мастерскую. Об этом свидетельствует множество остатков необожженной керамики. Среди находок – хумы, котлы, кувшины, кружки и чаши.

Исследовав подробнее топографию городища, ученые пришли к выводу, что Орнек являлся центром оседлости и развития ремесел. Он имел мощные укрепления, соборную мечеть и мавзолей. В арабских маршрутниках Ибн Хордадбеха и Кудамы упоминаются три города, среди которых Касрибас, Джульшуб и Кульшуб. По мнению ученых, Орнек должен соответствовать последнему из перечисленных. В свое время он принадлежал карлукам и служил ставкой одного из феодалов.

Двойной ров

Городище Костобе, которое находится неподалеку от одноименного населенного пункта в Байзакском районе, датируется VI–XII веками и отождествляется с Джамукатом (Хамукатом), основанным переселившимися бухарскими согдийцами. О нем упоминалось в X веке арабским географом аль-Макдиси, а также в труде «Тарих-и-Бухара» согдийского историка Нершаха (Наршахи).

Впервые остатки поселения были обследованы членами Семиреченской археологической экспедиции во главе с Александром Бернштамом. Ученые заложили шурф, благодаря которому удалось найти в земле керамику и монеты, которые позволили определить возраст городища.

Установлено, что Костобе был одним из наиболее крупных городов в Таласской долине. Центральные развалины представляют собой возвышенный учас­ток прямоугольной формы площадью 420 х 450 м. Он обнесен по периметру стенами и башнями, а также рвом между ними и рвом за стеной. До наших дней сохранилась крепостная стена высотой до трех метров и шириной 10–12 м. Прослеживаются остатки башен. Разрывы в стенах с четырех сторон свидетельствуют о том, что через них осуществлялся въезд в город. Отдельные холмы, подступающие к правому берегу реки Талас, возможно, остатки усадеб. Они сосредоточены вдоль древней караванной дороги, соединявшей здешние города с другим средневековым полисом – Нижним Барсханом.

Ученые обнаружили здесь цитадель, где располагался дворец. Большинство его стен выложено из сырцового кирпича и пахсовых блоков. Перекрытия над крупными помещениями были купольными, а над маленькими комнатами и коридором – балочными. В старой крепостной стене с северной стороны были вырублены жилые и хозяйственные помещения. Всего учеными было расчищено 20 различных помещений. Внутренние стены дворца были украшены резным штуком, архитектурными деталями, выполненными из алебастра, а также росписями.

Исследование местного некрополя показало, что умерших в основном хоронили в погребальных постройках – наусах. Их возводили из сырцового кирпича. В могилах оставляли предметы быта: здесь найдены обломки керамической кружки, серьги из серебра и бронзы, кувшины и другое.

Столица удела

Городище Баласагун известно еще как Актобе Степнинское. В свое время его также называли Куз-Улуш и Куз-Урду, о чем писал Махмуд Кашгари.

Поселение находилось на территории современного Шуского района, в трех километрах к юго-востоку от села Актобе. Оно занимало площадь по обе стороны реки Аксу.

В 1894 году историк и востоковед Василий Бартольд писал, что ему сообщили об обширных развалинах в низовьях Аксу и Сукулука. Он решил проверить их и, проезжая Беловодскую станцию, свернул от нее влево. Несколько южнее места впадения Сукулука в Аксу ученый увидел холм Ак-тепе и решил, что тот был сооружен из жженного кирпича, поскольку куски этого стройматериала в большом количестве были разбросаны повсюду.

Первые исследования были проведены в 1941 году экспедицией Джамбулского археологического пункта во главе с Геронимом Пацевичем. В то время он успел выполнить разведочные работы и провести обмеры.

В разные годы его изучали Петр Кожемяко, Уахит Шалекенов и Кималь Акишев. Все они занимались раскопками в разных частях городища и внесли свой посильный вклад в его исследование и составление общей картины. В частнос­ти, установлено, что культурный слой имеет толщину более 9 м и относится к трем хронологическим периодам –

с VI до начала XIII века.

Средневековый полис имел цитадель, городскую округу, обнесенную длинными валами, и два шахристана. Жилые дома и дворы вытянуты вдоль реки и расположены рядами так, что тыльные стены стоящих в соседних рядах усадеб смыкаются. Площадь участков варьируется от четверти до полутора гектаров.

Карл Байпаков, рассуждая в книге «Древние города Казахстана» об этимологии названия города, пришел к выводу, что, возможно, оно произошло от слова «балык», которое употребляется в тюркских языках в значении «город», и слова «сенгун» («сангу») – военно-административного титула среди тюркской знати и народов Средней Азии. В итоге топоним можно перевести как «город сенгуна».

Баласагун долгое время был столицей Западного крыла империи Караханидов, а также культурным, научным и духовным центром огромной территории на евразийском континенте. В нем жили и трудились Юсуф Баласагуни, Махмуд Кашгари и другие выдающиеся личнос­ти Средневековья.

Махмуд Кашгари писал, что жители города говорили по-согдийски и по-тюркски. Примерно в 1130 году Баласагун был завоеван каракитаями, которые в 1210 году были разбиты хорезмшахом Мухаммадом. После разгрома каракитаи, которых не пустили обратно местные жители, вновь осадили город. По некоторым сведениям, было убито 47 тыс. человек. А в 1218 году Баласагун был занят без боя монголами, за что получил название Гобалык («Хороший город»).

За годы исследований открыты дворцовый комплекс с площадью и восточной баней, водопроводной и канализационной системами, жилые и хозяйственные постройки, рабад, винодельни, ремес­ленные центры, фортификационные сооружения и другие объекты. Здесь же найден уникальный клад из более 500 бронзовых монет.