Пять золотых медалей завоевали казахстанские борцы в Румынии

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Бухаресте (Румыния). "Классики" завершили соревнования с девятью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Первыми стали Айдос Султангали (до 60 килограммов), Ернур Фидахметов (до 63), Ибрагим Магомадов (до 72), Тамерлан Шадукаев (до 77) и Мирас Баршылыков (до 82).

Второе место заняли Галым Кабдунасаров (до 63), Ерулан Искаков (до 97), Алимхан Сыздыков (до 130).

С бронзой завершил турнир Шамиль Батыров (до 82).

Напомним, ранее сборная Казахстана по вольной борьбе заняла первое место в общекомандном зачете на турнире в Бухаресте.