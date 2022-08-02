Спорт
Пять золотых медалей завоевали казахстанские борцы в Румынии
Сборная Казахстана по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Бухаресте (Румыния). "Классики" завершили соревнования с девятью медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Первыми стали Айдос Султангали (до 60 килограммов), Ернур Фидахметов (до 63), Ибрагим Магомадов (до 72), Тамерлан Шадукаев (до 77) и Мирас Баршылыков (до 82).
Второе место заняли Галым Кабдунасаров (до 63), Ерулан Искаков (до 97), Алимхан Сыздыков (до 130).
С бронзой завершил турнир Шамиль Батыров (до 82).
Напомним, ранее сборная Казахстана по вольной борьбе заняла первое место в общекомандном зачете на турнире в Бухаресте.