Пятеро работников попали под жернова дробилки в Жамбылской области, двое погибли – СМИ

Жуткое ЧП произошло на производстве в Жамбылской области. Работники завода попали под жернова дробильной установки. Двое скончались на месте, еще трое получили травмы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия случилась на дробильно-сортировочной фабрике филиала ТОО «Казфосфат». По предварительной версии, пятеро мужчин попали под жернова дробилки во время ее ремонта. Агрегат был выключен, но неожиданно пришел в действие. На месте погибли 28-летний сварщик и 35-летний слесарь. Еще трое рабочих чудом остались живы, они получили различные травмы.

Это не первое ЧП на заводе. Меньше месяца назад в головном филиале «Казфосфата» на 34-летнего работника упал кирпич, мужчина скончался по дороге в больницу. И вот теперь полиция выясняет подробности нового происшествия.