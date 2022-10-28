Пятерых браконьеров задержали полицейские в Актюбинской области

На территории Кобдинского и Байганинского районов сотрудники полиции области провели ОПМ "Браконьер". При проверке, в салоне автомашин ВАЗ-21140, УАЗ и Toyota Camry стражи порядка обнаружили 27 туш сайги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При осмотре автомашины Toyota Land Cruiser полицейские изъяли одноствольное ружье 12 калибра Вурсан, двуствольное ружье 12 калибра ИЖ-27Е и ножи.

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.

Начато досудебное расследование по ст.337 ч.4 и ст.339 ч.1 -1 УК РК.

Пятеро задержанных в порядке со ст.128 УПК РК водворены в ИВС РОП.