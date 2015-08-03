Пятерых футболистов застрелили на матче в Сальвадоре

Пять человек погибли в результате перестрелки во время футбольного матча в Сальвадоре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал elsalvador.com
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Как сообщает местная полиция, во время игры, проводившейся в городе Дельгадо, около девяти человек появились на стадионе и начали стрелять по футболистам. Выстрелы производились из автомобиля.
Согласно предварительным данным, жертвами нападения стали игроки одной из команд муниципалитета города Эль Трансито, которые приехали на матч.
В полиции подозревают, что трое из погибших являются членами уличной банды.