Пятерых футболистов застрелили на матче в Сальвадоре

В мире
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Пять человек погибли в результате перестрелки во время футбольного матча в Сальвадоре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на  портал elsalvador.com.

Как сообщает местная полиция, во время игры, проводившейся в городе Дельгадо, около девяти человек появились на стадионе и начали стрелять по футболистам. Выстрелы производились из автомобиля.

Согласно предварительным данным, жертвами нападения стали игроки одной из команд муниципалитета города Эль Трансито, которые приехали на матч.

В полиции подозревают, что трое из погибших являются членами уличной банды.

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