Пятерых парней осудили за изнасилование несовершеннолетней в СКО

В городе Петропавловске вынесли приговор пятерым насильникам, глумившимся над несовершеннолетней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Преступление произошло 11 июня прошлого года. На одной из баз отдыха близ Петропавловска пятеро представителей сильного пола, двое из которых несовершеннолетние, «согласованно и поочерёдно» насиловали 17-летнюю девушку.

Сегодня, 10 марта, специализированный межрайонный уголовный суд по Северо-Казахстанской области вынес приговор по этому делу.

Он пока не вступил в законную силу. Прокурор ходатайствовал назначить Р., С. и Б. наказание в виде 16 лет лишения свободы, в отношении М. и И. – в виде 10 лет лишения свободы. Законный представитель несовершеннолетней поддержал позицию прокурора. Подсудимые свою вину не признали и просили их оправдать, несмотря на то, что вина была установлена показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами опознания, заключениями экспертиз и другими доказательствами.

За данные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет лишения свободы. По делу признано отягчающим обстоятельством совершение М., И., Б. и С. преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающее обстоятельство установлено только в отношении И. и М. – их несовершеннолетие.

«Суд назначил Р., Б. и С. по совокупности уголовных правонарушений наказание в виде 16 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Согласно статье 81 части 2, части 7 УК РК, лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не больше 10 лет, а лишение права заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 2 лет», — говорится в сообщение суда.

С учётом данного ограничения, суд назначил несовершеннолетним М. и И. максимально возможный срок лишения свободы – 10 лет, а лишение права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на 2 года.

Судом полностью удовлетворён гражданский иск Д. о взыскании с подсудимых компенсации морального вреда в 10 млн тенге.