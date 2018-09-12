​Пятидесятая, юбилейная

Программа развития этого нап­равления в сфере медицины успешно реализуется в области с 2014 года. Создана целая служба, оказывающая помощь населению по всем вопросам трансплантации органов. Проводятся самостоятельные операции по трансплантации почек на базе Актюбинского медицинского кластера, соответст­вующего всем современным стандартам. В большинстве случаев донорами выступают родственники пациентов.

На днях в Актобе проведена очередная операция по трансплан­тации почек. Донором стала родная сестра пациента, подарившая своим поступком вторую жизнь брату. Эта операция на особом счету у врачей, так как является 50-й, юбилейной. За последние годы актюбинские врачи провели 38 операций по пересадке почек, 12 по трансплантации печени.

Работа по развитию транс­план­тации в регионе находится сегодня в активной фазе. Основная цель – сделать доступной ее для населения всего западного региона республики. Успехи осуществленных операций доказывают возможность полного восстановления здоровья и улучшения качества жизни человека, перенесшего пересадку органа.