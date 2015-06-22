Пятилетка ФИИР глазами партийцев 465 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В совещании приняли участие руководители предприятий, государственных организаций, представители частного бизнеса. Партийцы рассмотрели ход реализации ГП ФИИР за первую пятилетку. Как было отмечено, за отчетный период в Павлодарской области осуществлено 68 проектов на сумму 274,4 млрд тенге, создано 5 617 рабочих мест. По этим показателям регион занимает 3-е место по стране после Южно-Казахстанской и Алматинской областей. Введены в строй 15 новых производств, выпускается 60 видов новой продукции. За 5 лет всего ее изготовлено на 588,6 млрд тенге, что более чем в 2 раза превышает сумму вложенных инвестиций.

В текущем году в рамках ГПИИР планируется ввод 7 объектов с созданием 2 260 рабочих мест. Предприятие по производству полимерных изделий уже введено в строй, и во втором полугодии запланирован ввод оставшихся 6 проектов. Самый крупный из них – Бозшакольский ГОК, который должен обеспечить рабочими местами 1 500 человек. Проектная мощность комбината 100 тыс. тонн медного концентрата в год.

Отметим, экспертную группу интересовали не только успехи индустриализации, но и то, к примеру, почему не все из 68 введенных в строй предприятий вышли на проектную мощность? Почему недостаточное финансирование и низкая техоснащенность наших вузов препятствует развитию инноваций в области? Когда в регионе завершится создание регионального технопарка, а также агентства по привлечению инвестиций? Все эти вопросы были детально обсуждены и по ним предложены пути решений.



