Пятилетнего мальчика продолжают искать в Актобе Происшествия 620



В Актобе ищут 5-летнего Тамирлана Сандыбаева, который пропал без вести 10 октября, сообщает Kazpravda.kz



По неофициальным данным, похожего мальчика очевидцы видели в старой части города и в районе молочного завода, но пока этой информации нет подтверждения. Тщательные поиски в указанных местах результатов не дали.



Между тем, по словам родных Тамирлана, мальчик играл возле дома, за ним присматривала мать. Женщина отлучилась буквально на 10 минут, а вернувшись, она не обнаружила ребенка.



В поисках Тамирлана задействованы около одной тысячи человек: полицейские, военные и добровольцы из числа местных жителей. Волонтеры призывают горожан не оставаться в стороне от этого происшествия, – сообщает пресс-служба ДВД Актюбинской области.







