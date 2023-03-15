Мечту 5-летнего мальчика исполнили пожарные Усть-Каменогорска

В день своего 5-летия ребенок побывал в гостях у спасателей.

Фото пресс-службы МЧС РК

В пожарную часть № 8 Усть-Каменогорска обратилась мама мальчика Алана Нурлан и рассказала, что в свой день рождения сын захотел побывать в гостях у спасателей. Женщина попросила сотрудников части исполнить давнюю мечту ребенка в день его пятилетия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Пожарные пошли навстречу и пригласили Алана на индивидуальную экскурсию в пожарную часть.

«Ему показали современную пожарно-спасательную технику, познакомили с караулом и условиями, в которых они несут свою непростую службу. Мальчик примерил боевую одежду и был очень счастлив, что его мечта наконец-то сбылась», - рассказали в МЧС.



