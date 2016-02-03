Пятилетняя Асем не может получить квоту на лечение из-за ошибки в диагнозе

Общество
Ксения Воронина
Фото из архива семьи Ахметжановых
Родители пятилетней Асем Ахметжановой, которая в настоящее время проходит лечение в Корее, обратились в редакцию Kazpravda.kz с просьбой о помощи.

Как рассказал отец Асем, Даулет Ахметжанов, из-за постановки неправильного, как оказалось в последствии, диагноза ребенку было отказано в лечении, и предложена лишь паллиативная помощь. Пока отец пытается добиться пересмотра диагноза, который позволил бы претендовать на государственную квоту, маленькая Асем вместе с мамой находится на лечении в Корее, за счет собственных средств семьи уже прошла первый курс химиотерапии и пошла на поправку.

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В семье Ахметжановых трое детей

"Наша средняя дочь Асем, которой сейчас всего 5 лет, тяжело заболела в октябре 2015 года. 12 октября 2015 года я вместе с ней поступил на лечение в онкологическое отделение №2 Национального Научного Центра Материнства и Детства в городе Астана. В этой клинике врачи поставили дочери диагноз "Нефробластома правой почки". По лечению данного диагноза Асем получила три курса химиотерапии, и 18 ноября 2015 года была проведена операция по удалению опухоли и правой почки. Также частично была удалена часть печени, так как в процессе операции выяснилось, что опухоль проросла в печень. Дальше мы решили прекратить лечение в Казахстане и послеоперационный курс химиотерапии получить в Китае. После обследования в КНР и обработки анализов биопсии в Астане нам установили новый диагноз – "Плеоморфная карцинома коркового слоя надпочечника с метастазами в печень". Хочу пояснить, что это очень тяжелое и редкое заболевание, почти не поддающееся лечению. Я обратился опять в онкологическое отделение №2 Национального Научного Центра Материнства и Детства в городе Астана с просьбой возобновить лечение по новому диагнозу. Ответ Центра был такой, что основным лечением по этому диагнозу является операция, и так как эта операция была проведена, лечение было получено нами в полном объеме. Нас направили на симптоматическое лечение по месту жительства, то есть фактически ребенку предложили паллиатив", – рассказал Ахметжанов.

В декабре семья отправилась в Москву в РОНЦ им. Блохина для обследования, однако попала на новогоднее время. Кроме того, родители обратились за помощью в ОФ "Добровольное общество "Милосердие".

"Это, пожалуй, единственное место, где нам действительно помогли. В ДОМе нам посоветовали поехать в Корею, где повторное гистологическое исследование показало наличие опухоли Вильмса с метастазами в легких, печени, сердце и брюшине", – поделился отец девочки.

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Асем в корейской клинике

Южнокорейские медики, начиная с 18 января, провели пациентке из Казахстана курс ICE химиотерапии.

"После проведения данного курса химиотерапии пациентке предполагается провести операцию, трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток или высокодозированную химиотерапию. В настоящий момент общее состояние пациентки тяжелое, опухолевая масса большая, с метастазами в многочисленных органах. В связи с состоянием пациентки и дальнейшими планами лучше всего будет продолжить лечение в нашем учреждении", – говорится в больничной выписке.

Как пояснил Даулет Ахметжанов, в общей сложности Асем предстоит провести в Южной Корее около полугода.

"Это время на лечение и реабилитацию. Кроме того, корейская система здравоохранения просто-напросто не выпустит ребенка в таком состоянии и с таким диагнозом из больницы. Поэтому мы лечим ребенка "в кредит". Мы на сегодняшний день должны клинике 18 000 000 вон, это около $17 000, это не считая уже оплаченных нами порядка $12 000. Как я уже сказал, ДОМ оказывает нам огромную помощь. Они перечислили в клинику $3 000, на этой неделе обещают еще $5 000", – поделился отец.

Даулет Ахметжанов также пояснил, почему Асем не может претендовать на получение квоты.
"Мы несколько раз писали запросы, жалобы на лечение и просьбы о повтором установлении диагноза. Мы хотим получить квоту. Наши документы сейчас лежат в Павлодаре, в департаменте Министерства здравоохранения, с 22 декабря. На вопрос, почему не отправляют в МЗСР в Астану, нам ответили, что нужно заключение главного гематолога РК, который находится в Алматы. Именно он, точнее она, определяют целесообразность лечения за границей. Мы ездили и туда, и в Алматы нам ответили, что на основании заключения Центра Материнства и Детства одобрить не могут. Заключение корейских врачей не признают. 17 февраля я записан на прием к вице-министру здравоохранения и социального развития РК Алексею Цою. Хочу просить о возможности пересмотра диагноза", – сказал он.

В свою очередь координатор проекта фонда "ДОМ" Светлана Селюнина также пояснила, что фонд оказывает помощь, предварительно запросив все необходимые документы и медицинские заключения.

"Наши специалисты рассмотрели и одобрили заявку Ахметжановых. Мы считаем диагноз корейских врачей верным, именно поэтому Асем оказывается помощь", – подтвердила Селюнина.

Редакция Kazpravda.kz также со своей стороны направила запрос в МЗСР с просьбой разъяснить, как действовать людям, попавшим в подобную ситуацию.

Все желающие финансово посодействовать выздоровлению Асем и других детей могут перечислить деньги через ОФ "ДОМ" (пройдите по ссылкам). Помощь Асем также можно оказать напрямую, по следующим реквизитам.

Все необходимые документы Даулет Ахметжанов может предоставить по запросу.

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