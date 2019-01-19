Пятилетняя девочка погибла в затонувшей машине на Бухтарминском водохранилище

Тело погибшей девочки спасатели извлекли из воды на Бухтарминском водохранилище в Восточно-Казахстанской области, ребенок погиб, когда машина, в которой ехала семья с тремя детьми, провалилась под лед, передает Kazpravda.kz
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"9 января в Курчумском районе Восточно-Кзахстанской области, в 10 км от села Алгабас на участке Аккудык Бухтарминского спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС вели поиски девочки 2013 года рождения, которая провалилась под лед", - сообщили в Комитете по ЧС МВД.
В 9:30 спасатели извлекли тело из воды.
Как уточнили в КЧС, 18 января около 21:00 машина Ваз-2109 провалилась под лед водохранилища в месте, где переезд водоема не разрешен. В салоне находились пять человек, - супруги и трое детей. Четверо выбрались на лед самостоятельно, девочка утонула.