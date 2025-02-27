Пятилетняя выживаемость онкобольных выросла в Казахстане

Доля пациентов с онкологическим заболеваниями, достигших пятилетний порог выживаемости, увеличилась до 57,1%. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает Kazpravda.kz

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По данным Минздрава, в Казахстане ранняя диагностика онкологических заболеваний 0-I стадий за 12 месяцев 2024 года выросла и составила 31,4% в общей структуре новых случаев злокачественных новообразований.

В целях раннего выявления злокачественных образований пищеварительной системы открыты 15 экспертных эндоскопических центров на базе региональных онкоцентров. Курсы реабилитации для онкобольных впервые открыты на базе отделений в больницах Актюбинской и Мангистауской областей.

В центрах тераностики планируется применять радиофармпрепараты (РФП), которые позволяют выявлять рак на ранних стадиях и проводить прицельное лечение. Поскольку срок годности таких препаратов ограничен, их будут доставлять авиатранспортом из Алматы, чтобы минимизировать время ожидания и сделать диагностику более доступной.

На сегодня в РК производятся 3 вида радиофармпрепарата для ПЭТ и ОФЭКТ диагностики. В текущем году планируется производство 3 новых радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний совместно с Институтом ядерной физики Министерства энергетики РК. Это позволит проводить радионуклидную диагностику и радионуклидную терапию в стране, тогда как до сегодняшнего дня пациенты были вынуждены выезжать за рубеж.

Министерством будет пересмотрен маршрут онкологического пациента в зависимости от клинической группы и внесены соответствующие изменения в Стандарт организации оказания онкологической помощи.

Ежегодно в Казахстане около 40 тысяч человек заболевают раком. По итогам 2024 года на онкоучете состоят более 230 тысяч казахстанцев. Самыми распространенными видами рака являются: рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка и рак шейки матки.