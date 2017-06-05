Пятизвездочный подарок столице

Нурсултан Назарбаев позд­равил астанинцев, инвесторов и всех причастных к строительству отеля с его открытием.

– В преддверии Международной выставки «ЭКСПО-2017»­ жители столицы получили очередной подарок – это высококлассная гостиница мирового уровня «Ритц-Карл­тон», которая построена за короткий период с применением передовых технологий и стандартов. Это большая инвестиция в городскую инфра­структуру, – сказал Президент.



Глава государства подчерк­нул, что Астана теперь обладает гостиничным комплексом высшей ступени.

– В его строительстве участ­вовали казахстанские компании. Гостиница имеет всю необходимую инфраструктуру для проведения мероприятий самого высокого уровня и приема высокопоставленных гостей, – отметил Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей.



Общая площадь комплекса Talan Towers, расположенного на левобережье Астаны, составляет 120 тыс. кв. м. В нем располагаются Talan Towers Offices, гостиница «Ритц-Карлтон», SPA-центр, бизнес-центр и торговая галерея Emporium.

