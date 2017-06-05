Пятизвездочный подарок столице

Нурсултан Назарбаев поздравил астанинцев, инвесторов и всех причастных к строительству отеля с его открытием. – В преддверии Международной выставки «ЭКСПО-2017» жители столицы получили очередной подарок – это высококлассная гостиница мирового уровня «Ритц-Карлтон», которая построена за короткий период с применением передовых технологий и стандартов. Это большая инвестиция в городскую инфраструктуру, – сказал Президент.
Глава государства подчеркнул, что Астана теперь обладает гостиничным комплексом высшей ступени. – В его строительстве участвовали казахстанские компании. Гостиница имеет всю необходимую инфраструктуру для проведения мероприятий самого высокого уровня и приема высокопоставленных гостей, – отметил Нурсултан Назарбаев. Также Глава государства оставил запись в Книге почетных гостей.
Общая площадь комплекса Talan Towers, расположенного на левобережье Астаны, составляет 120 тыс. кв. м. В нем располагаются Talan Towers Offices, гостиница «Ритц-Карлтон», SPA-центр, бизнес-центр и торговая галерея Emporium.