Пятнадцать квартир обокрал вор-домушник в Шымкенте

Полицейские выяснили, что ко всем квартирным кражам имеет отношение молодой человек, ранее судимый за идентичное преступление.

Фото: polisia.kz

В Абайское РУП с заявлением обратились более 10 граждан, проживающих в частном секторе Шымкента. Местные жители сообщили, что во время их отсутствия, в их жилище через окно проник неизвестный и похитил ценные вещи, а именно деньги и золото, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 30 млн тенге.

Данные заявления полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.188 УК РК "Кража". Полицейские выяснили, что ко всем квартирным кражам имеет отношение молодой человек, ранее судимый за идентичное преступление. Сотрудники криминальной полиции задержали его в одном из развлекательных центров.

На сегодня доказана его причастность к 15 фактам краж чужого имущества. В ходе досудебного расследования также установлено, что похищенные золотые украшения он сбывал на рынках города, а деньги тратил на собственные нужды.

Суд санкционировал арест мужчины. В настоящее время полиция проверяет причастность подозреваемого лица и к другим аналогичным преступлениям.