Пятнадцать лет побратимства Полина ФЕДОРОВА

«В условиях текущей политической ситуации на постсоветском пространстве наша страна могла бы стать важным каналом для поставки литовской продукции на рынок Евразийского экономического союза. В данной связи мы заинтересованы в создании совместных предприятий, для этого у нас имеется такая эффективная площадка, как специальная экономическая зона «Астана – новый город». Ее участники получают существенные таможенные и налоговые льготы, по ключевым видам налогов и пошлин действуют нулевые ставки», – подчеркнул глава города.

Аким также напомнил, что основу для активизации обмена деловыми связями с литовскими предпринимателями обеспечивает действующее между столицами стран Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В нынешнем году исполнилось 15 лет с момента заключения договора о побратимстве между Вильнюсом и Астаной.



