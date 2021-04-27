Пятьсот граммов жизни

– Бакдаулет Нурдаулетович, скажите, что сподвигло Вас когда-то заняться такой традиционно женской сферой, как проблемы преждевременных родов, недоношенных детей?

– Проблема преждевременных родов является не только медицинской или женской, но и социальной. Я многодетный отец, и двое из моих детей – недоношенные. Дочь родилась на 28-й неделе беременности моей супруги, сын родился на 29-й. Все это время мы с женой очень много искали и изучали информацию по выхаживанию недоношенного ребенка. В 2018 году в Интернете познакомился с руководителем украинской ассоциации помощи недоношенным детям Олександ­рой Балясна. Она очень много консультировала и всегда делилась информацией. Она же и сподвигла создать фонд, так как в Казахстане, несмотря на то что статистика по преждевременным родам была тревожной, не было ни одной официально зарегист­рированной организации по воп­росам недоношенных детей. В 2020 году мы официально зарегистрировали фонд. Почему именно мне приходится заниматься фондом, а не жене? Жена с детьми, это намного важнее для нас. Мне проще вести фонд и развивать его работу, так как я сам предприниматель, и это дает мне возможность заниматься общест­венной работой параллельно.

Каждый человек приходит в эту жизнь не просто так, мы все частички общества и должны приносить пользу. Гнаться за карье­рой и богатством – это не цель жизни. Хочется, чтобы мои дети жили в сильной стране, в здоровом и образованным обществе. А кто это должен воплощать, если не мы сами?

В Казахстане, к сожалению, нет системного подхода по выхаживанию недоношенных детей. Если в двух словах, то фонд помощи недоношенным детям «BEKZAT» – это некоммерческая организация, созданная в июле 2020 года отцом двоих недоношенных детей, на собственном опыте столкнувшимся с большим количеством проблем и решившим сделать все возможное, чтобы помощь недоношенным детям в Казахстане стала системной и эффективной.

С гордостью могу сказать, что мы единственный в Центральной Азии фонд, который входит в сос­тав EFCNI (Европейский фонд помощи новорожденным). Для эффективной и профессиональной работы создан попечительский совет, куда входят ведущие специалисты-неонатологи, а также представители сферы здравоохранения, социальной защиты, родители недоношенных.

– Встречались ли с недоумением, непониманием в общест­ве в связи с Вашей деятельностью?

– Наоборот, мы встречаем абсолютное дружелюбие и со стороны медицинского сообщества, наших партнеров, и со стороны всех людей. За короткий срок подписали меморандумы о сотрудничестве с такими организациями, как Альянс женских сил, ОФ «Конгресс акушеров-гинекологов и неонатологов Казахстана», многопрофильной больницей № 2 города Нур-Султана, АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» и еще рядом организаций и компаний.

– Насколько эта проблема актуальна для Казахстана и растет ли статистика?

– Проблема преждевременных родов является общенациональной. Преждевременные роды – роды, наступившие при сроке от 22 до 37 полных недель и при массе плода более 500 граммов. Ежегодно в Казахстане рождается около 24 000 недоношенных детей. Это каждый 19-й новорож­денный ребенок. Эти цифры, к сожалению, статистическими органами не подтверждены. К нашему удивлению, этой информации в открытом доступе нет. Недавно мы написали офи­циальное письмо в Министерство здравоохранения, чтобы получить официальную информацию. Пока мы не видим статистику, мы не можем увидеть масштабы проблемы.

Такие дети находятся в группе риска по ряду заболеваний. К сожалению, мы видим, что доля недоношенных детей среди тех, кому ставят диагнозы ­«аутизм», ЗПРР и им сопутствую­щие, достаточно велика. Однако благодаря достижениям современной медицины при правильной организации выхаживания, вскарм­ливания, лечения и реабилитации малыш, родившийся на самом раннем сроке, имеет шансы вырасти здоровым.

Рождение ребенка раньше срока – это тяжелая травма для семьи. Отсутствие системной информационной и психологической поддержки и сопровож­дения семей с недоношенными детьми усугубляет ситуацию.

Как я уже сказал, официальной статистики о том, сколько недоношенных детей рождается в Казахстане, нет, а значит нет и статистики последствий.

– Насколько отечественная сфера материнства и детства готова решать эту проблему, ее последствия? Слышат ли родителей чиновники или же Вы в своей деятельности больше опираетесь на неправительственный сектор?

– Государством делается все, что возможно. Но возможности ограничены. У нас есть понимание протокола лечения и реабилитации. В стенах родильных домов и перинатальных центрах врачи делают все, что в их силах, но после выписки родитель должен заниматься с ребенком и пройти соответствующую реа­билитацию. В зависимости от состояния здоровья «торопыжки», как мы называем малышей, родившихся раньше срока, могут наверстать упущенное в своем развитии к 5–6 годам.

В начале года нами были проведены исследования методом опроса на тему того, как в стране реализуется так называемый «метод кенгуру». Метод, который был официально внедрен в казахстанских перинатальных цент­рах, предполагает процедуру выхаживания детей, рожденных раньше срока, по принципу «кожа к коже», когда малыша ежедневно выкладывают на тело матери или отца. Проведя анонимный опрос во всех перинатальных центрах Казахстана, мы сделали вывод – метод применяется, но не на должном уровне.

Такому положению вещей способствуют две причины. Первая – это нехватка среднего медицинского персонала. В зарубежных странах стандарт в реанимациях – один к одному, а у нас одна медсестра ухаживает за тремя-пятью новорожденными, а то и больше. Это очень большая нагрузка на медперсонал. Мы с вами понимаем: врачи назначают лечение, а все остальное – уход за «торопыжками», манипуляции по лечению, обучение матерей грудному кормлению и выхаживанию делают медсест­ры. И их катастрофически не хватает. Вторая причина – нет специальных кресел для «метода кенгуру». В зарубежных родильных домах такие крес­ла – норма. А наши мамы сидят на офисных стульях часами, это очень тяжело даже для женщин, которые сами родили, без кесарева сечения.

Между тем доказано, что этот метод способствует передаче от матери ребенку необходимой бактериологической среды, что способствует созданию и укреп­лению у новорожденного иммунитета.

– Что сейчас необходимо сделать, чтобы, во-первых, статис­тика преждевременных родов снижалась, а во-вторых – расширялись возможности реабилитации этих детей?

– Нужен своевременный, комп­лексный и многопрофильный подход к выхаживанию и реабилитации недоношенных детей, основанный на современных достижениях науки и доказательной медицины.

Также мы добиваемся обязательной демонстрации серии информационных видеороликов на всех экранах в учреждениях родовспоможения и детских медицинских учреждениях. Нами будут подготовлены короткие информационные видеоролики-рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины, от ведущих специалис­тов в области неонатологии по выхаживанию и реабилитации недоношенных детей до 6 лет с продолжительностью от 7 до 10 минут, с участием практикующих медицинских профессионалов.

Мы планируем провести тренинги по обучению медицинского персонала и пациенток «методу кенгуру», а также обу­чающие семинары для среднего медицинского персонала по профилактике профессионального выгорания.

Также мы готовимся к проведению в сентябре нынешнего года первой научно-практической конференции «Роль среднего медперсонала в организации выхаживания больных новорож­денных и недоношенных детей» и надеемся, что руководители перинатальных центров страны направят медсестер для участия в этом форуме. В случае ограничения или запрета на проведение массовых мероприятий мы будем проводить конференцию в онлайн-режиме.

Что касается улучшения ситуа­ции в неонатологии, то сегодня крайне важно увеличивать количество среднего медицинского персонала, создать единый источник информации по доказательной медицине. Не менее важно разбудить самосознание молодоженов и родителей, их ответственность в подготовке к беременности и родам.

Необходима коллаборация между здравоохранением и обществом с помощью НПО, нужны конфиденциальные мониторинги, необходимо предоставить открытый доступ к статистике по недоношенным детям, ведь люди имеют право знать, что происходит в этой сфере.

И конечно, как руководитель общественного фонда, я надеюсь, что отечественные бизнес-структуры и меценаты не останутся в стороне от наших инициатив. Ведь речь идет о будущем нашей страны, о здоровье нации, в которое нужно вкладывать идеи и материальные средства уже сейчас. Прогресс позволяет сегодня выхаживать недоношенных детей, они выживают и при должном уходе, государственном подходе, при поддержке бизнес-сообщества, основанной на человеколюбии и гуманизме, имеют право на полноценное развитие, на ­достижения!