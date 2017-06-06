Пятые сутки в Алматы разыскивают студента

В Алматы ведутся поиски 22-летнего студента КазНУ имени аль-Фараби Армана Нуржанулы, сообщает Kazpravda.kz.
По информации в ДВД Алматы, молодой человек ушел из дома 1 июня и не вернулся.
"Управлением внутренних дел Турксибского района разыскивается без вести пропавший Арман Нуржанулы, 1995 года рождения, который 1 июня ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы: рост 180–185 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в серую футболку с надписью, джинсы, на ногах туфли черного цвета", – говорится в сообщении.
Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Нуржанулы Армана, сообщить об этом по телефонам: 298-54-01; 298-54-02; 8-708-093-01-33; 8-702-308-36-13 или 8-707-581-23-90.