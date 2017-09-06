Спорт
Пятый чемпионат мира по ММА состоится в Астане
6-7 октября в Астане состоится пятый чемпионат мира по ММА по версии Всемирной ассоциации ММА (WMMAA), сообщает sports.kz.

В этом крупнейшем мировом спортивном событии примет участие более 100 бойцов из 30 стран, которые будут соревноваться за титулы чемпиона мира в восьми различных категориях. Впервые на ринг чемпионата мира выйдут любители-женщины в двух весовых категориях.

Планируется прямая трансляция в эфире национальных телекомпаний Казахстана и международных спортивных телеканалов, включая видеосюжет на европейском телеканале "Euronews".

Предыдущий чемпионат мира по MMA прошел в ноябре 2016 года в китайском Макао. В турнире приняли участие восходящие звезды смешанных боевых искусств из 23 стран.

В качестве специальных гостей заявлены известные спортсмены:
Федор Емельяненко, легенда мировых смешанных единоборств, почетный президент Всемирной ассоциации MMA, Президент союза ММА России;
Серик Сапиев, казахстанский боксер, олимпийский чемпион 2012 года, обладатель Кубка Вэла Баркера, чемпион мира 2005 и 2007 годов, Посол Доброй воли ЮНЕСКО по спорту;
Абдулманап Нурмагомедов, легендарный российский тренер, воспитавший более 25 чемпионов мира по различным видам единоборств, мастер спорта СССР по вольной борьбе, Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо;
Данияр Елеусинов, казахстанский боксер, олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира среди любителей 2013 года, двукратный чемпион Азиатских игр 2010 и 2014 годов.

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