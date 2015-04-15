Пятый сезон национального турнира Свежий выпуск 714 Максут ИРЖАНОВ

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На пресс-конференции было отмечено, что 1 марта 2015 года стартовали отборочные турниры, которые пройдут в селах, районах, областях. Затем состоится финальная часть, призванная в пятый раз собрать всех сильнейших палуанов страны в абсолютной весовой категории. В нынешнем году состязания посвящены 550-летию Казахского ханства, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана и 70-летию Великой Победы

– Республиканский турнир «Казахстан барысы» проч­но закрепился в календаре национальных соревнований, – отметил заместитель председателя Комитета по делам физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК Малик Сапашев. – А проводимые наряду с ним состязания «Жас барысы», «Евразия барысы» и «Алем барысы» говорят о том, что этот вид национальной борьбы уже вышел за пределы республики и пользуется популярностью во многих странах мира. Уверен, предстоящий сезон откроет нам новые имена.

Президент Федерации казак куреси РК Арман Шураев, поблагодарив журналистов за информационную поддерж­ку, отметил, что в Положении о предстоящем турнире «Казахстан барысы» особых изменений нет.

– Спонсоров, готовых поддержать наш проект, достаточно. Самое главное – будем стараться обеспечить объективное судейство, чтобы на турнире победил действительно сильнейший, – сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, он также подчеркнул, что в текущем году в финале будут участвовать все предыдущие победители и те, кто не был допущен к соревнованиям в прошлом году. В нынешнем году такие санкции никому не предъявлены.

Напомним, что организаторами проекта являются Фонд Первого Президента РК, партия «Нур Отан», Министерство культуры и спорта РК, акимат Астаны, ППСК «Астана», Федерация казак куреси РК, Фонд развития казак куреси «Казахстан барысы». Генеральный спонсор турнира – АО «ФНБ «Самрук-Казына», официальный – АО «Кaspi Bank».